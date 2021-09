Mato Grosso poderá importar até 3 milhões de metros cúbicos de gás boliviano por dia

Deputado Dilmar Dal Bosco em reunião sobre construção da nova obra da Politec de Sinop Foto: JUNIOR POYER

Deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) participou de uma reunião em Sinop, na última terça-feira (31), para tratar sobre a construção da nova sede da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Evento aconteceu na sede da União das Entidades de Sinop (Unesin) e contou com a participação de lideranças políticas de Sinop e região.

O parlamentar Dilmar enalteceu o empenho das lideranças, entidades e envolvidos no projeto e que estão contribuindo para a concretização da obra. “Quero agradecer ao prefeito Roberto Dorner, que está contribuindo para a realização desta obra, também ao Doutor Okada, que foi um dos grandes desafios dele, a realização dessa construção. Também não posso deixar de agradecer os vereadores e a diretoria da Unesin – que trouxe o debate para que eu pudesse garantir essa construção, junto com o governo do estado”, disse.

Dilmar explicou que o projeto executivo da obra está em fase de contratação e que deve ser licitada ainda em 2021. “Quando eu levei a demanda ao governador Mauro Mendes, expliquei sobre a importância da obra para a Politec não só para Sinop, mas sim todas as cidades da região, que vai atender 34 municípios circunvizinhos, por isso garantimos com emenda parlamentar, desta forma, eu coloquei uma emenda de R$ 4 milhões e o que faltar, vamos entrar com o restante, em conjunto com a Prefeitura de Sinop e, claro, com o aval do governador, para que Sinop seja contemplada com essa obra muito importante para o estado”, salientou Dilmar.

Rubens Sadao Okada, que é diretor geral da Politec, explicou que o processo do novo prédio está em fase de contratação e que a previsão seria finalizar essa fase até setembro deste ano. “Nós acabamos de finalizar a concepção arquitetônica, muito moderna e arrojada, contando com a ajuda do deputado Dilmar Dal Bosco que nos contemplou com uma emenda de R$ 4 milhões, mas claro, precisamos da conclusão da planilha orçamentaria para que possamos saber se será suficiente ou se vamos necessitar de um possível acréscimo para a conclusão”, finalizou Okada.

Deputado Dilmar Dal Bosco colocou Emenda Parlamentar de R$ 4 mi Foto: JUNIOR POYER

O edifício da nova sede será construído em dois pavimentos, com área total de 1.798 m². A estrutura será em concreto pré-moldado, com fachada em concreto aparente e vidro, e cobertura em estrutura metalizada e telha termoacústica.

Para o coordenador regional da Politec em Sinop, Márcio Monteiro, essa obra é uma reivindicação antiga dos servidores da unidade. “Desde 2014 lutamos para que essa obra seja construída em Sinop e com a ajuda do de todos, juntamente com a emenda do deputado Dilmar, vamos realizar esse sonho antigo”, finalizou.

Deputado salientou ainda, que é uma obra moderna, será referência para todos os polos do estado e finalizada com a qualidade que o serviço público merece e vai oferecer a sociedade e, após licitada, poderá ser entregue ainda, em 2022.