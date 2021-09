Mato Grosso promove Fórum Regional de Fortalecimento da Rede + Brasil em setembro

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT), em parceria com o Ministério da Economia, promove no dia 29 de setembro o Fórum Regional de Fortalecimento da Rede +Brasil. O evento será realizado por videoconferência, com o apoio da Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), e tem o objetivo de fortalecer a governança, o diálogo e a gestão dos recursos públicos transferidos para estados e municípios.

A participação no Fórum Regional é gratuita e as inscrições devem ser feitas até o dia 28 de setembro no site da Sefaz ou nesse link.

O Fórum Regional terá a participação de autoridades políticas e econômicas das esferas municipal, estadual e federal, além de membros dos órgãos de controle, entidades privadas e representantes da sociedade. Durante o evento serão apresentados e discutidos assuntos relacionados ao uso do dinheiro público, especificamente os recursos decorrentes das transferências da União, executados na Plataforma +Brasil.

O evento terá início às 09h, horário de Mato Grosso, e na programação estão previstas diversas palestras que serão ministradas ao longo do dia. Ao final das apresentações será aberto um de pergunta e respostas com Coordenador-Geral de Serviços aos Sistemas Estruturantes, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Todo o evento será transmitido ao vivo no canal do Governo de Mato Grosso no Youtube – @mtcomvc.

Sobre a Rede +Brasil

A Rede + Brasil é um mecanismo de governança colaborativa e de troca de informações voltada ao fortalecimento da transparência, da acessibilidade do diálogo e da gestão, bem como à melhoria do gasto público, e maior efetividade das políticas públicas implementadas com recursos decorrentes das transferências da União.

A Rede é composta por representantes dos Estados, Municípios, de organizações da sociedade civil, órgãos de fiscalização e controle e outros agentes envolvidos com a gestão das transferências da União operacionalizadas por meio da Plataforma +Brasil.