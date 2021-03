Mato Grosso recebe 28,8 mil doses da CoronaVac nesta quarta-feira (10)

A Polícia Civil de São José dos Quatro Marcos (315 km a oeste de Cuiabá) prendeu, na manhã desta terça-feira (09.03), o autor do duplo homicídio de um casal de idosos, ocorrido no último dia 16 de fevereiro no município. O acusado, de 27 anos, teve o mandado de prisão preventiva cumprido em uma cidade no interior de São Paulo.

As investigações do caso, inicialmente tratado como latrocínio, revelaram que o crime foi motivado por uma discussão entre o suspeito e o dono propriedade. O autor do crime responderá por duplo homicídio qualificado consumado, praticado por motivo fútil e com requintes de crueldade.

Crime

Maria Aparecida de Oliveira, 65, e João Geraldo de Oliveira, 69, foram mortos no sítio do casal, na comunidade Salvação, em São José dos Quatro Marcos. Os corpos dos idosos foram encontrados pelo filho do casal, que momentos antes viu o carro do pai pegando fogo, em outra região da cidade.

O corpo de Maria Aparecida foi o primeiro a ser encontrado, em um dos quartos da casa, com ferimento na cabeça e uma corda no pescoço. José Geraldo foi encontrado logo em seguida, no curral do sítio, também com lesões na cabeça.

Assim que recebeu a informação da ocorrência, inicialmente tratada como crime de latrocínio (roubo seguido de morte), a equipe da Polícia Civil de São José dos Quatro Marcos iniciou as diligências para apurar os fatos e colheram indícios que levaram ao suspeito.

Investigações

As investigações apontaram que o suspeito matou as vítimas após uma discussão com o idoso, que não o deixava pescar em sua propriedade. O suspeito decidiu matar a idosa em seguida, por receio de que ela o denunciasse, mesmo tendo certeza que a mulher não tinha presenciado a morte do marido.

Durante a apuração do crime, a Polícia Civil manteve a identidade do investigado em sigilo para não atrapalhar as investigações. Na conclusão das diligências, os policiais descobriram que o suspeito teria fugido da cidade após o crime e estaria se escondendo na cidade de Buritama (SP).

Com base nos levantamentos, o delegado responsável pela investigação, Edison Ricardo Pick, representou pelo mandado de prisão e de busca e apreensão do suspeito que foram deferidos pelo juízo da Comarca local.

Prisão

Com a decretação das ordens judiciais, policiais de São José dos Quatro Marcos foram até o estado de São Paulo e com apoio da Polícia Civil das cidades de Buritama e Araçatuba realizaram as diligências necessárias para a localização do suspeito.

Ele foi localizado por volta das 9 horas desta terça-feira e após ter a ordem de prisão cumprida foi encaminhado à Delegacia de Buritama, onde confessou a autoria do crime, dando detalhes da ação criminosa.

“Com o interrogatório e confissão do suspeito foi possível confirmar o que foi apurado nas investigações, mostrando que a intenção dele foi de tirar a vida das vítimas com requintes de crueldade e não de roubar como inicialmente pensado”, informou o delegado Edison Pick.

A Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário de Araçatuba a transferência do preso para São José do dos Quatro Marcos.