Mato Grosso recebe 40.950 doses de vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (29)

Neste dia 28 de outubro, data em que se celebra o dia do servidor público, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), entregou uma condecoração aos servidores públicos estaduais que em 2021 completam 25 anos de trabalho prestado ao Estado de Mato Grosso.

Palavras como valorização e reconhecimento foram a marca da cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira, no auditório da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT). Na ocasião, foram entregues a 13 servidores, que representaram os 238 homenageados deste ano, um certificado de honra ao mérito e uma medalha com o brasão do Estado.

“Essa honraria é um reconhecimento e acima de tudo um agradecimento aos trabalhos prestados por esses servidores públicos que empregaram seu esforço e dedicação para o bem da sociedade mato-grossense”, disse o titular da Seplag, Basílio Bezerra.

Para a historiadora Rachel Tegon de Pinho, uma das homenageadas, sua história com o serviço público é motivo de orgulho.

“Ingressei no serviço público em 1983 como professora substituta da Escola Estadual Cesário Neto, ainda era estudante do curso de História, trabalhei em 1983 e 1984 e depois retornei para o serviço público em 1993 já como historiadora no Arquivo Público do Estado. Trabalhei lá até 1995 e daí para cá tive várias experiências, ainda não como servidora efetiva, mas como prestadora de serviços ao Estado, até que ingressei como servidora pública efetiva na carreira de professora da educação básica”, conta.

Atualmente, Rachel mora em Cáceres e atua como professora do curso de História da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). “É muito gratificante você saber que faz parte das melhorias de condições de vida da população mato-grossense, acho que esse é o nosso principal desafio e principal estímulo. ”

A servidora pública Rachel Tegon de Pinho e o secretário da Seplag Basílio Bezerra. Tchélo Figueiredo – SECOM/MT

Conforme o servidor da Coordenadoria de Patrimônio e Serviços da Seplag, Ivanir Walmor Urmann, sua história com o serviço público já soma mais de 25 anos. “Passa um filme na cabeça da gente, você vai lembrando o que se passou, das épocas boas e ruins, das épocas em que o salário atrasava. Vi muita coisa, já passei por muitos governos”.

“Nesse governo estão valorizando muito o funcionário público e isso é muito bom, o pessoal cuida, e o funcionário na verdade é o maior patrimônio do Estado”, completou o homenageado.

Valorização do Servidor

Durante o evento, o secretário da Seplag falou sobre as melhorias promovidas pela administração pública voltadas ao funcionalismo e enfatizou que a atual gestão sempre se pautou pela modernização dos serviços públicos, capacitação e valorização dos servidores, e a melhoria das condições de trabalho.

Entre essas melhorias citadas estão o pagamento do salário dentro do mês trabalhado, a padronização e melhoria no valor das diárias, o parcelamento de férias em até três períodos, a possibilidade de o servidor dobrar o usufruto da licença-prêmio trabalhando meio período, a modernização da estrutura física dos órgãos públicos, a celeridade nos processos de progressão de carreira, entre outras. Segundo o gestor, a análise dos processos de progressão de carreira, que hoje é feita em 60 dias, já chegou a levar até nove meses.

Ainda no que diz respeito à valorização do servidor público, o secretário ressaltou que o Governo fez a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 do pagamento de 6,05% da revisão, e qualificou profissionalmente 29.312 servidores públicos por meio da Escola de Governo.

Na pandemia

Durante o período pandêmico, a Seplag adotou várias medidas de cuidado e prevenção à Covid-19 e às consequências da doença no que diz respeito à saúde mental dos servidores. A pasta coordenou a implantação do projeto de acompanhamento psicossocial em nove Secretarias de Estado, que, no último mês, chegou à marca de 10 mil atendimentos, após pouco mais de dois anos.

Também adotou medidas para reforçar a prevenção à covid-19 no serviço público com a distribuição de máscaras de proteção, instalação de barreiras de acrílico nas mesas de trabalho e aquisição de totens com dispenser para álcool para a higienização das mãos.

Com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia no emocional dos servidores e auxiliá-los a atravessar esse período com equilíbrio, a Secretaria enviou áudios e vídeos de apoio psicológico, de ginástica laboral e treino funcional, e colocou à disposição sua equipe de psicólogos para acolher as angústias dos servidores.

Entre outras ações, ainda estabeleceu como prioridade o trâmite de processos administrativos de servidores com sequelas da covid-19 e outras enfermidades graves.

Outras medidas de Governo citadas pelo gestor foram:

-Pagamento de verbas rescisórias;

-Criação da indenização excepcional aos profissionais de saúde contratados temporariamente em regime de plantão;

-Criação da verba indenizatória extraordinária de combate à covid-19;

-A correção monetária sobre os salários escalonados entre agosto de 2017 a outubro de 2019, incluindo o 13º, também foram citados;

-Aumento da margem consignável e do prazo para até 120 meses para empréstimos consignados;

-Regulamentação da movimentação de servidores, que agora podem ser cedidos durante o estágio probatório dentro do Executivo;

-O Estado ainda implementou a movimentação de militares entre órgãos feita diretamente pela gestão de pessoas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, possibilitando descentralização nos pedidos;

– E implantou o pagamento de ajuda de custos aos militares por motivo de mudança por ofício e o pagamento de soldo imediato aos militares designados para funções, reajustou a etapa alimentação em 23% e adotou o sistema de promoção por requerimento.