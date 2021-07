Mato Grosso recebe 94.390 doses de vacina contra a Covid-19 neste sábado (03)

A partir de agora, a população também pode ter acesso ao Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso (DOE-MT) pelo Telegram. Para garantir o recebimento, os interessados devem baixar o aplicativo no celular ou tablete, acessar este link ou buscar por Diário Oficial MT– Iomat.

A novidade traz mais comodidade, praticidade e agilidade para os cidadãos e tem como objetivo aproximar e levar mais transparência à população, além de ampliar as formas pelas quais as pessoas podem ter acesso aos atos administrativos do Governo. Ao se tornar membro do canal, o participante também terá acesso a todos as informações já enviadas no grupo.

Além do Telegram, o Diário Oficial também tem um aplicativo para smartphones com sistema operacional iOS ou Android e que pode ser baixado gratuitamente nas lojas onlines. O DOE ainda está disponível no aplicativo MT Cidadão, que reúne diversos serviços públicos estaduais.

O novo canal será utilizado apenas para envio do Diário Oficial.