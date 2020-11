Mato Grosso registra 144.999 casos e 3.883 óbitos por Covid-19

As provas serão realizadas no dia 23 de outubro, das 14h às 16h, nos 98 municípios onde estão localizadas as assessorias pedagógicas.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulga os locais de aplicação das provas objetivas do processo seletivo para a função de Secretário Escolar, conforme o edital 002/2020. As provas serão realizadas no dia 23 de outubro, das 14h às 16h, nos 98 municípios onde estão localizadas as assessorias pedagógicas.

Por Rosane Brandão – O processo seletivo compreende duas fases. A primeira é a da prova objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório. A prova será composta de 30 questões sobre os procedimentos técnicos necessários ao trabalho desenvolvido na secretaria escolar, bem como a gestão nas dimensões pedagógica e administrativa.

A segunda fase será para análise dos documentos emitidos pela Seduc e certidões, conforme especificado nos itens 5 e 6 do edital.

A publicação do resultado final dos aptos a assumirem a função de secretário escolar, por escola, será divulgada no dia 21 de dezembro de 2020 no site da Seduc e publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

A Seduc dará posse aos designados no dia 04 de janeiro de 2021, às 9h, via webconferência.

É função de secretário escolar a responsabilidade básica de planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação de todas as atividades pertinentes à secretaria e sua execução; participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar; participar, juntamente com os técnicos administrativos educacionais, da programação das atividades da secretaria, mantendo-a articulada com as demais programações da escola, entre outras funções.