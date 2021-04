Mato Grosso registra 349.710 casos e 9.376 óbitos por Covid-19

Crédito: Freepik

Melhorar as condições de conforto ambiental e eficiência energética nas moradias considerando a sua inserção nas zonas bioclimáticas é tema do webinar Diálogo sobre Eficiência Energética Online, que ocorrerá nesta quinta-feira, 22 de abril, às 14 horas. A iniciativa é da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional (SNH/MDR), em parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ, na sigla em alemão). As inscrições para o webinar podem ser feitas aqui e a programação está disponível aqui.

A área de Planejamento Territorial e Habitação da Confederação Nacional de Municípios (CNM) explica que as análises para um novo modelo de tipologias e sistemas construtivos de moradias mais sustentáveis na política habitacional tem inovado ao fomentar a eficiência energética. Vale destacar que a inserção de projetos habitacionais com as respectivas zonas climáticas é fator decisivo para o desempenho térmico e energético.

Portanto, identificar as estratégias de eficiência energética mais adequadas para as condições climáticas dos locais e demandas dos gestores podem contribuir para novos projetos habitacionais considerando a diversidade local e climática.

Já a área de Meio Ambiente da CNM acrescenta que, ao desenvolver moradias com foco na eficiência energética, o Município dá um grande passo rumo a um desenvolvimento urbano sustentável. Diante das mudanças climáticas, cujos impactos irão afetar diretamente os Municípios, pensar na eficiência energética de acordo com a zona climática pode se tornar uma ação fundamental para evitar ou mitigar futuros problemas ambientais.

