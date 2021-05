Mato Grosso registra 399.792 casos e 10.768 óbitos por Covid-19

Crédito: Divulgação

A Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM realizará uma reunião por videoconferência para discutir as alterações estabelecidas pela Lei Federal 14.026/2020, que atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico. O evento será promovido nesta quinta-feira, 27 de maio, das 9h às 12h30 (horário de Brasília) com a parceria da Confederação Nacional dos Municípios-CNM.

Entre os palestrantes estão os representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional, Confederação Nacional dos Municípios e da Agência Nacional de Águas, que vão apresentar os temas técnicos para esclarecer os prefeitos sobre a inovação jurídica. Os especialistas Marciley Coelho, Pedro Maranhão e Jamaci Avelino do Nascimento Junior vão abordar temas como regulação, regionalização, cobrança pelo manejo de resíduos sólidos e contratação de prestação de serviços.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, informa que é muito importante a participação dos prefeitos para esclarecer dúvidas sobre a norma, que promove mudanças que impactam diretamente a gestão municipal. “Os prefeitos terão que adotar algumas medidas em relação ao saneamento, a partir do mês de junho. Caso não cumpram a exigência legal, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, os municípios poderão ser penalizados com a suspensão de repasses por parte do governo federal”, assinalou.

A Lei Federal 14.026/2020 atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico, apresentando as diretrizes nacionais para o saneamento básico e dispondo acerca das regras para alocação de recursos públicos federais, bem como, sobre os financiamentos com recursos da União, e as responsabilidades dos municípios na regulamentação da referida lei. O principal objetivo da legislação é possibilitar a universalização dos serviços de saneamento básico, tendo, para tanto, previsto como principais diretrizes a uniformização regulatória do setor e a prestação regionalizada do serviço como instrumento para garantir a sustentabilidade econômico-financeira da sua prestação.

O novo marco previu adesão facultativa dos municípios dos serviços públicos de saneamento às estruturas de prestação regionalizada. Porém, a não adesão impede o acesso a recursos federais para ampliação e melhoria das condições do saneamento básico. Com a sanção do novo marco regulatório do saneamento, pela lei citada, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) passou a ser a entidade responsável pela regulação do saneamento, editando Normas de Referência (NR) que tem por objetivo orientar acerca do exercício de regulação e fiscalização pelas entidades reguladoras subnacionais.

Dentre outras obrigações municipais, a Lei estabeleceu que a sustentabilidade econômico-financeira do manejo de resíduos sólidos urbanos será assegurada pela remuneração mediante cobrança dos serviços prestados, admitindo a cobrança pelo regime tributário, mediante aplicação de taxas, e pelo regime administrativo, para o caso de tarifas e outros preços públicos.

Programação do evento:

09h00 – Abertura

Marciley Coelho – Analista Técnico da CNM – Regional Sudeste

Pedro Maranhão – Secretário Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Neurilan Fraga – Presidente da AMM

Trabalhos Técnicos

09h15 – Regulação: Alexandre Araújo Godeiro –Analista Técnico da Agencia Nacional de Águas e Saneamento Básico. Perguntas e Respostas

09h55 – Regionalização – Resíduos Sólidos: Jamaci Avelino do Nascimento Junior – Coordenador de Articulação Institucional da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional.

10h30 – Cobrança pelo manejo de resíduos sólidos Pedro Duarte – Analista Técnico de Saneamento da Confederação Nacional de Municípios. Perguntas e respostas

11h05 – Contratação de prestação de serviços: Pedro Duarte – Analista Técnico de Saneamento da Confederação Nacional de Municípios.

11h30 – Perguntas e Respostas – Encerramento.