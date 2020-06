Mato Grosso registra 4.762 casos e 153 óbitos por Covid-19

Chapa União e Trabalho vai comandar Casa de Leis, no 2º biênio, da 19ª Legislatura. Posse será dia 1º de fevereiro de 2021

O deputado Eduardo Botelho (DEM) foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa, com 22 votos, em sessão plenária, realizada nesta quarta-feira (10), na chapa União e Trabalho. Também foram registrados 01 voto contrário e uma abstenção. Dessa forma, os deputados eleitos à Mesa Diretora da ALMT, no 2º biênio, da 19ª Legislatura, tomarão posse no dia 1º de fevereiro de 2021, com a seguinte composição: Botelho – presidente; Janaína Riva (MDB) – 1ª vice-presidente; Wilson Santos (PSDB) – 2º vice-presidente; Max Russi (PSB) – 1º secretário; Valdir Barranco (PT) – 2º secretário; Delegado Claudinei (PSL) – 3º secretário e Paulo Araújo (PP) – 4º secretário.

Por Itimara Figueiredo – A sessão transcorreu conforme cronograma, por chamada nominal em Plenário e, na sequência, com discursos via videoconferência, mantendo o protocolo do distanciamento social, para conter a proliferação do coronavírus.

Reconduzido ao cargo de presidente pela terceira vez consecutiva, Botelho agradeceu a confiança dos deputados e reafirmou o compromisso de trabalhar em defesa da população, de estar junto com o povo, com ações que contribuam com o desenvolvimento e redução das desigualdades regionais de Mato Grosso. Também assegurou empenho da Casa de Leis no combate à pandemia da Covid-19, que avança em Mato Grosso. Destacou a economia feita pelo parlamento que promoveu a devolução de R$ 47 milhões ao Governo do Estado para ajudar a enfrentar as dificuldades nos setores essenciais, como Saúde e Segurança Pública.

“As minhas primeiras palavras são de agradecimento à minha família. Meu pai, in memorian, minha mãe, meus irmãos, minha esposa e meus filhos, pelo apoio e incentivo que sempre me deram na caminhada pessoal e política. Também a minha gratidão ao povo do nosso Estado e, neste momento em especial, aos colegas parlamentares que por este ato me reconduzem a presidência desta Casa pela terceira vez consecutiva. Vocês continuam confiando no nosso trabalho e eu não vou decepcioná-los”, garantiu Botelho.

Destacou os desafios, especialmente, no que se refere à pandemia, que considera um momento muito difícil e que ainda requer muitas decisões. Contudo, afirmou que está pronto para os desafios em todos os setores como Educação, Saúde, Infraestrutura, geração de emprego e renda, para que Mato Grosso siga pujante na produção primária, mas também se desenvolva a área industrial.

Em seu discurso de agradecimento, o parlamentar mencionou inúmeras ações realizadas na sua gestão que teve início em fevereiro de 2017. Ressaltou que o processo de mudança priorizou setores administrativo, com melhorias nas condições de trabalho; tecnológico com investimentos em ferramentas que possibilitaram melhor desempenho e cultural, mais transparência e adequação no atendimento ao público.

“Ganhamos agilidade em todos os setores. Mas, principalmente, trouxemos resultado e luz aos afazeres do nosso cotidiano, a transparência”, disse, ao acrescentar a modernização da Comunicação da ALMT, do Teatro Zulmira Canavarros, sessões itinerantes, Portal da Transparência que facilita o acompanhamento do cidadão às ações realizadas. Ressaltou enfrentamentos feitos que ajudaram no equilíbrio fiscal do estado, na retomada da economia, considerados como ações corajosas.

Botelho, ainda, listou outras frentes de trabalho como as CPIs; aquisição de ambulâncias que comtemplou todas as regiões do estado em um momento muito crítico da saúde; destinação de três milhões para ajudar na abertura da Unidade de Tratamento Intensivo – UTI Pediátrica do Hospital de Câncer; reabertura da Santa Casa; recursos à ampliação do Hospital Metropolitano de Várzea Grande; aquisição de veículos e equipamentos para as penitenciárias, dentre outras ações sociais feitas pela Sala da Mulher e parceria com TRT de Mato Grosso, primeiro do país a obter a concessão de uma rádio pública, com alcance do sinal de aproximadamente 100 quilômetros, através da instalação do transmissor da Rádio TRT na torre de transmissão da ALMT.

“Ações de suma importância para a sociedade foram construídas graças as ações desta casa. Podemos citar aqui algumas tais como o FETHAB II. Se obras de pavimentação e recuperação asfáltica estão a todo vapor em várias região do estado, é com recursos provenientes do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, chamado de Novo FETHAB. Temos que lembrar que é graças a coragem, o enfrentamento da questão e aprovação realizada aqui por esta casa”, discursou, ao ressaltar avanços à agricultura familiar, regularização fundiária e certificação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e a nota fiscal eletrônica. Medidas que permitem a desburocratização no setor e dão melhores condições de produção e competição no mercado.

Botelho finalizou citando Josué 1;9 “Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”.