Mato Grosso registra 417.960 casos e 11.209 óbitos por Covid-19

Crédito: Divulgação

No próximo dia 10 de Junho, quinta-feira, será realizada uma capacitação online dos articuladores da campanha Natal Solidário de cada município, que tem como objetivo auxiliar na arrecadação dos alimentos que serão doados para a população. Com o tema ‘ajude a construir um Natal mais solidário’, a 8ª edição da campanha, já conta com a adesão de 111 municípios de todas as regiões do estado.

A campanha é promovida pelo Instituto Cometa de Cáceres, em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social-Coegemas e a Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso-APDM.

O objetivo é arrecadar cerca de 600 toneladas de alimentos não perecíveis em todas regiões do Estado, para atender as comunidades em situação de vulnerabilidade. Através das prefeituras serão mobilizados os setores do comércio, indústria, entidades representativas de classes, religiosas e outros segmentos.

A cada quilo doado a pessoa receberá um cupom com numeração específica para concorrer a 01 Carro HB20 Hyundai, 01 Motocicleta Honda CG 160, 01 Geladeira de 240 litros, 01 Fogão 5 bocas e 01 TV Smart de 50 polegadas, doados pelo Grupo Cometa. O sorteio será realizado através da loteria federal.

Conforme o calendário, após o período de arrecadação pelas prefeituras, o sorteio dos prêmios, será no dia 8 de dezembro e a distribuição das cestas básicas para as famílias, no dia 20 de dezembro.

A cada ano, a campanha idealizada pelo instituto vem evoluindo, com as parcerias de entidades, clubes de serviços e empresas. Em sete anos, já foram beneficiadas 250 mil pessoas, com 46 mil cestas básicas arrecadas.

De acordo com o fundador do Grupo Cometa, Francis Maris, a meta neste ano é arrecadar 30 mil cestas e distribuir para 150 mil pessoas em todas as regiões. “Juntos com os parceiros, podemos fazer o Natal de milhares de famílias mais feliz em meio aos desafios dessa pandemia”, disse ele, destacando que a campanha é fundamental para promover o bem estar social das famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social.

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, ressalta que a instituição está empenhada mobilização de todos os prefeitos e prefeitas, nesta campanha que visa a arrecadação do maior número de cestas básicas. “Com a nossa solidariedade, podemos contribuir para muitas famílias possam ter um Natal digno, com alimento na mesa”, assegurou, lembrando que no neste período de enfrentamento da pandemia da Covid-19, muitas famílias estão vivendo momentos difíceis e esperam receber ajuda.