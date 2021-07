Mato Grosso registra 453.769 casos e 12.050 óbitos por Covid-19

Crédito: Divulgação

Incentivar a melhoria da realidade dos municípios através da premiação das boas práticas da gestão pública, é o que prevê o Prêmio Band Cidades Excelentes. A iniciativa é do Grupo Bandeirantes com o Instituto Aquila, direcionada a todos os municípios brasileiros. No próximo dia 8 de julho, ás 9h, o prêmio será lançado para os gestores municipais de Mato Grosso, por meio de videoconferência, organizada pela AMM.

O evento contará com a participação do presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, do diretor executivo do Grupo Bandeirantes em Mato Grosso, Evaldo Silva, além da presença de um dos autores do livro Cidades Inteligentes, que conversará com os gestores e equipes das prefeituras sobre a premiação.

O objetivo do Prêmio Band Cidades Excelentes é reconhecer as iniciativas pioneiras de gestão

pública municipal, identificar as práticas inovadoras com foco no desenvolvimento humano, incentivar a implementação de projetos na esfera pública, disseminar soluções de gestão que sirvam de referência para outros municípios, e também e a valorização de servidores públicos que atuam de forma proativa em benefício da população.

Outra meta é otimizar a utilização dos recursos em quatro anos de gestão, transformar a gestão, alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS, e principalmente elevar o Índice de Desenvolvimento Humano-IDH, de 0,765 para 0,800. A iniciativa do Grupo Bandeirantes busca a participação dos 5.570 municípios brasileiros, dentro de uma seleção nacional e outra estadual, no período de junho a outubro deste ano.

Conforme o regulamento, os municípios serão automaticamente inscritos para concorrer ao prêmio em determinada segmentação populacional. A participação não é obrigatória. Aqueles que não desejarem participar da premiação, devem se manifestar. Não poderão concorrer municípios que estejam inscritos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi.

Os candidatos poderão submeter os projetos qualitativos que garantem a melhoria da infraestrutura e qualidade de vida da população. A inscrição dos projetos deve obedecer as datas estipuladas na aba, com datas e prazos do portal. Quanto aos critérios do prêmio, a avaliação será feita a partir da ferramenta desenvolvida pelo Instituto Aquila, o Índice de Gestão Municipal-IGMA. A plataforma é estruturada baseada em inteligência artificial.

Os indicadores são construídos a partir dos pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Para cada pilar, os municípios serão separados em três categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local.

Os projetos qualitativos são de iniciativa pública e com o intuito de melhorar a gestão municipal da cidade avaliada. O mesmo município poderá concorrer apresentando mais de um projeto. Os projetos deverão ser submetidos através do portal do prêmio com os pré-requisitos de aplicação atendidos e servirão para aumentar a nota do indicador IGMA do município.

Critérios da Premiação: Na etapa estadual, terá um evento de premiação em cada estado brasileiro com a participação dos representantes de todos municípios dos estados. As três melhores cidades de cada estado em cada pilar e categoria populacional receberão o diploma de qualidade da gestão em seu respectivo pilar, sendo o diploma de qualidade da gestão das três melhores cidades do estado em cada pilar.

Na etapa nacional, terá um evento em Brasília com os representantes de todos os estados do país para premiação das três melhores cidades do Brasil em cada pilar, considerando sua categoria populacional filtradas na etapa estadual. Os 18 vencedores das categorias ganharão troféus e os demais receberão medalhas alusivas ao destaque em âmbito nacional.

O troféu será para os 18 vencedores em suas categorias em território nacional. As medalhas alusivas para o destaque em âmbito nacional e ao desempenho até a etapa final.