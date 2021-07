Mato Grosso registra 479.705 casos e 12.576 óbitos por Covid-19

Crédito: Divulgação

Durante a reunião por videoconferência realizada pela Associação Mato-grossense dos Municípios, nesta quarta-feira, para a discussão sobre o retorno das aulas na rede municipal de ensino em agosto, gestores e secretários municipais abordaram as diversas situações relativas a estrutura das escolas e a adoção de medidas de segurança sanitária para alunos e professores.

O prefeito de Santo Afonso, Luiz Fernando Ferreira Falcão manifestou a preocupação em iniciar as aulas devido a falta de estrutura em escola rural. Ele pondera que os prefeitos que assumiram a gestão em janeiro deste ano, não puderam melhorar as escolas em seis meses. “Aqui já investimos na frota de veículos, compramos uniformes, máscaras e outros equipamentos, mas não estamos prontos com todas as escolas”, disse ele, destacando que para manter professores online e presencial ao mesmo tempo, é um custo muito alto. “Minha proposta é que 50% dos municípios que estiverem prontos podem iniciar junto com o Estado. Outros 50% podem ficar para setembro até se estruturar com as escolas. Eu não consigo iniciar as aulas no dia 3 de agosto, pois ainda temos escolas que precisam de melhoria na sua estrutura”, assinalou.

A prefeita de Luzia Brandão de Ribeirão Cascalheira disse que em seu município, os professores pediram para aguardar a segunda dose da vacina, para depois iniciar as aulas, e tambem falta adequar as escolas. “Nesta pandemia ficamos correndo atrás de unidades de utis e vagas para as pessoas contaminadas pela Covid. Nossa previsão era de retornar as aulas somente em setembro. Além disso tem o transporte escolar que precisa de uma correção no valor por quilômetro rodado. É necessário rever a situação do transporte escolar, buscar um diálogo com o governo estadual para aumentrar o valor ”, disse ela.

A secretária municipal de Educação, Ana Abreu de Alto Garças, informou que as aulas terão início em 3 agosto e garantiu que desde de fevereiro as escolas estão preparadas. “Já elaboramos o plano de volta as aulas, junto ao Ministério Público e a secretaria de Saúde. Fizemos reuniões com diretores e coordenadores, e estamos nos adequando”, assegurou.

Ela frisa que antes do retorno ás salas de aula, a meta é fazer os testes com todos os alunos e os professores que optarem pelo retorno presencial. “A prefeitura já organizou os equipamentos de segurança para as escolas. Uma das dificuldades é a situação dos professores que estão no grupo de risco, estão afastados e não podemos contratar outros. Em relação a transporte escolar, a maioria dos alunos é da rede estadual” observou.

A secretária de Educação de Tapurah, Nádia Bender, ressalta que pediu orientação para secretária de Itanhangá, município vizinho, que foi o primeiro a retornar as aulas, “De acordo com um levantamento, a incidência de casos positivos em jovens é fora da escola e não no ambiente escolar. Vamos priorizar a segurança dos alunos e professores. Temos o apoio dos pais”, garantiu

Já o secretário de Educação de São José do Povo, Gustavo Benedito Medeiros, relatou que o município está tendo muita dificuldade na parte de licitação, “Temos muitas carências aqui. Um ponto que eu gostaria de colocar, é o plano biopedagódico. Nas primeiras discussões, deparemos com o calendário estadual e já estamos nos adaptando. Quando as aulas retornarem vamos dar todo o suporte para os alunos do estado”, concluiu.