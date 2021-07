Mato Grosso registra 483.466 casos e 12.669 óbitos por Covid-19

Crédito: divulgação

As instituições nacionais e regionais se unem para que a infância e a adolescência sejam prioridade nas políticas públicas municipais. Os municípios tem até próximo dia 8 de agosto para aderir ao Selo UNICEF edição 2021-2024, uma iniciativa que apoia a gestão municipal na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Em todo o país o UNICEF convidou 2.311 municípios da Amazônia Legal e do semiárido brasileiros a aderir à edição do Selo UNICEF. Ao aderir os gestores devem assumir o compromisso de colocar os direitos de crianças e adolescentes em primeira mão.

O Selo é uma ferramenta estratégica do UNICEF pela promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, com metodologia que mobiliza e engaja os governos estaduais e municipais, a sociedade civil e o setor privado. A meta para esta edição, é que todos os 141 municípios façam a adesão.

Com a adesão à iniciativa, os municípios passam a ser acompanhados pelas equipes do UNICEF e de seus parceiros implementadores para apoiar a realização de ações que visam melhorar a vida de crianças e adolescentes nos municípios. Ao longo de quatro anos, as gestões municipais terão acesso a formações, conteúdos programáticos, acompanhamento de seus indicadores e de planos de ação.

Nesta edição, o suporte técnico ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 para reduzir o impacto na vida de meninas, meninos e suas famílias será uma prioridade.

No ultimo dia 09 de julho, a Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, a Associação Para Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso-APDM, e o Fundo das Nações Unidas pela Infância (UNICEF) realizaram o Dia D pela Adesão ao Selo, em evento virtual que marcou a mobilização e engajamento para que os municípios participem. O evento foi transmitido pelo Canal da APDM no Youtube.

Devido ás restrições impostas pela pandemia do novo Coronavírus, a adesão ao selo será realizada de forma virtual, través do site (www.selounicef.org.br). Após preenchimento de formulário com informações e contatos dos prefeitos, prefeitas, equipe de secretários municipais, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, articulador e mobilizador. Ao final, o termo é assinado pelos gestores municipais e presidente do CMDCA.

Os municípios de Mato Grosso que já assinaram o termo para a adesão são: Alto Taquari, Apiacás, Araguainha, Arenápolis, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Cuiabá, Diamantino, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Jaciara, Jauru, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Matupá, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Nova Marilândia, Paranaíta, Poconé, Primavera do Leste, Rondolândia, Rosário Oeste, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leverger, Sapezal, Sinop, Tabaporã, Tangará da Serra e Vila Bela da Santíssima Trindade.

Outros municípios estão em andamento como: Confresa, Glória D’Oeste, Guarantã do Norte, Paranatinga, Pontal do Araguaia, São Félix do Araguaia e aguardando Assinatura: Itanhangá, Nova Monte Verde, Nova Olímpia e Querência.