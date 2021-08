Mato Grosso registra 501.972 casos e 13.087 óbitos por Covid-19

Crédito: Divulgação

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, Neurilan Fraga, prefeitos de diversas regiões do estado e presidentes de Consórcios de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental de Mato Grosso se reuniram com o secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, Erick Moura, nesta quarta-feira (11), em Brasília.

Durante a reunião, foi solicitado ao secretário para que ele faça um intercâmbio entre os Ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Regional e a Fundação Nacional de Saúde – Funasa para que, conjuntamente, possam atender os municípios de Mato Grosso. A meta é mobilizar os órgãos do governo federal para ajudar na alocação de recursos para resolver o problema do saneamento básico. “Contamos também com a participação da bancada federal de Mato Grosso para que gestores sejam atendidos e possam cumprir com as metas estabelecidas pela legislação”, assinalou.

Fraga explicou que poucos municípios de Mato Grosso possuem aterros sanitários e que os de Juína e Colíder precisam ser ampliados. Ele frisa que os municípios estão trabalhando por meio dos consórcios para garantir a estrutura necessária para as ações do saneamento. “Com a estrutura, o objetivo é diminuir o volume de lixo que vai para os aterros e também diminuir o valor da cobrança referente à coleta de lixo a ser cobrada da população”, observou.

A reunião integrou uma extensa agenda em Brasília esta semana para discutir a pauta municipalista e encaminhar demandas dos municípios. Nesta terça-feira (10), o presidente da AMM e prefeitos também se reuniram no ministério do Meio Ambiente e na Fundação Nacional de Saúde para tratar do apoio do governo federal para a gestão dos resíduos sólidos.

A parceria para viabilizar a aquisição de equipamentos, como caminhões e esteiras de separação do lixo para a destinação até os aterros sanitários, foi discutida com o secretário nacional de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André Luiz Felisberto França.

A comitiva de Mato Grosso se reuniu, ainda, com o presidente da Funasa, Coronel Giovanne Gomes da Silva. A reunião contou com a participação do senador Wellington Fagundes. O objetivo do encontro também foi buscar apoio para a gestão dos resíduos sólidos, com a liberação de recursos para a compra de caminhões para a coleta de lixo, financiamentos para os galpões, instalação de esteiras para a separação do lixo e outras ações.