Mato Grosso registra 506.310 casos e 13.204 óbitos por Covid-19

Crédito: Divulgação TCE

Combater a evasão e o abandono escolar neste período de enfrentamento da pandemia da Covid-19 em Mato Grosso, é o principal objetivo do evento que está sendo preparado pela Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM e o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e outras instituições. A live será realizada no próximo dia 25 de agosto, com transmissão pelo canal da AMM no youtube.

A meta é mobilizar as entidades e as prefeituras para ampliar a efetividade da plataforma Busca Ativa Escolar. A ferramenta, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância-Unicef, foi lançada oficialmente no estado pelo Tribunal de Contas, no último dia 21 de julho, quando foi discutida a adesão da plataforma pelas diversas instituições em um evento realizado do forma híbrida, transmitido pelo canal do Youtube do TCE/MT.

A live do dia 25 será uma continuidade do lançamento da ferramenta pelo TCE, quando foi apresentada a Nota Técnica desenvolvida pelo órgão de controle externo e enviada a todos os gestores estaduais e municipais. Durante o evento, o presidente da AMM solicitou esse novo encontro com os prefeitos e secretários municipais para dialogar com mais profundidade sobre o tema.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, destaca que é essencial discutir o assunto com os prefeitos em um momento em que o retorno das aulas presenciais ainda está acontecendo, e ainda continua gerando polêmica. Ele frisa que é necessário tratar sobre a condição do abandono e a evasão escolar. “Temos que debater o tema com prioridade neste momento tão difícil, no contexto de enfrentamento da pandemia. É um grande desafio, mas temos que lutar para que todos os alunos estejam na sala de aula, seja forma presencial ou online”, assinalou.

O TCE-MT, paralelo ao evento de Mobilização dos prefeitos e secretários de educação municipais, segue promovendo forte articulação para que os gestores façam adesão a plataforma da Busca Ativa Escolar. Os dados de adesão inclusive serão mostrados no encontro na AMM.

De acordo com o supervisor da estratégia Busca Ativa Escolar, conselheiro e ouvidor-geral do TCE-MT, Antonio Joaquim, a mobilização entre as instituições é importante para combater a evasão escolar no Brasil que tem números assustadores. “Cerca de cinco milhões de criança e adolescentes estão fora da sala de aula. Imaginem o impacto disso para a sociedade e para essas crianças, que não estão recebendo educação adequada. É um dever cívico que todos estejam engajados nesse projeto”, clamou.