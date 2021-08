Mato Grosso registra 507.886 casos e 13.229 óbitos por Covid-19

Crédito: Divulgação

A maioria dos municípios de Mato Grosso já aderiu a campanha Natal Solidário, idealizada pelo Instituto Cometa de Cáceres, que tem como tema ‘ajude a construir um Natal mais solidário’. A edição deste ano já conta com a adesão de 110 municípios de diferentes regiões do estado. Esta é a 8ª edição da campanha.

A campanha é promovida em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social-Coegemas e a Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso-APDM.

Os municípios que participam do projeto, estão realizando parcerias com os estabelecimentos comerciais e instituições locais, com o objetivo de arrecadar alimentos para atender as comunidades em situação de vulnerabilidade. As Secretarias Municipais de Assistência Social, são as responsáveis pela organização da campanha e são pontos de recepção dos alimentos doados.

A cada 5 quilos de alimentos doados, o cidadão receberá 1 cupom com numeração específica para concorrer a 01 Carro HB20 Hyundai, 01 Motocicleta Honda CG 160, 01 Geladeira, 01 Fogão e 01 TV Smart de 50 polegadas, doados pelo Grupo Cometa. O sorteio será realizado através da loteria federal.

Conforme o calendário, após o período de arrecadação pelas prefeituras, o sorteio dos prêmios será no dia 8 de dezembro e a distribuição das cestas básicas para as famílias, no dia 20 de dezembro. A cada ano, a campanha promovida pelo instituto vem evoluindo, com as parcerias de entidades, clubes de serviços e empresas. Em sete anos, já foram beneficiadas 250 mil pessoas, com 46 mil cestas básicas arrecadas.