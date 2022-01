Mato Grosso registra 585.967 casos e 14.158 óbitos por Covid-19

Crédito: Divulgação

O repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação (Fundeb) para os municípios de Mato Grosso em 2022 está estimado em R$ 2,4 bilhões. Os dados foram divulgados na Portaria Interministerial MEC/ME n°11/2021, publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro. A Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM enviou comunicado aos prefeitos informando sobre a previsão do valor para cada município, conforme a Portaria.

O documento, elaborado pela Assessoria Contábil e Coordenação Jurídica da AMM, explica que a redistribuição dos recursos do Fundeb será realizada com as mesmas ponderações adotadas em 2021, “pois foram prorrogadas para 2022 e 2023 as regras de 2021 e o fator multiplicativo de 1,5 para as ponderações da educação infantil na complementação VAAT”, esclarece trecho do comunicado.

A AMM também informou os prefeitos que a Portaria Interministerial MEC/ME nº 11/2021 não fez referência ao reajuste do piso do magistério para o exercício de 2022. No que se refere à atualização do Piso, o Ministério da Educação questionou o órgão setorial da Advocacia-Geral da União-AGU acerca dos efeitos do novo marco regulatório do financiamento da educação básica atual – Emenda Constitucional nº 108/2020, da lei do novo Fundeb (Lei nº 14.113/2020) e da lei nº 14.276/2021 – no âmbito da lei do Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008). A AGU entende que é necessária a regulamentação da matéria por intermédio de uma lei específica, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988.

De acordo com entendimento jurídico, o critério previsto na Lei nº 11.738/2008 faz menção a dispositivos constitucionais e a índice de reajuste não mais condizente com a mudança realizada pela EC nº 108/2020, que cria o novo Fundeb com características distintas da formatação dada pela Emenda Constitucional nº 53/2006.

O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, trabalha no levantamento de subsídios técnicos para conferir uma solução à questão. A AMM orienta aos gestores municipais para que tenham cautela e prudência no reajuste do piso do magistério, uma vez que há necessidade da normatização pelo Governo Federal, que por intermédio de uma Medida Provisória indicará novo índice e critérios que estejam dentro dos parâmetros legais da nova legislação e mais adequados à realidade dos municípios.

Acesse o comunicado da AMM