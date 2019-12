Mato Grosso registra 600 mil infrações de trânsito em 2019

Foto: Bruno Barreto

Foto: BRUNO BARRETO / Assessoria de Gabinete

A população de Bom Jesus do Araguaia deu um verdadeiro exemplo de democracia participativa, com a presença em massa, na audiência pública realizada nesta segunda-feira (02) promovida pelos deputados estaduais João Batista (Pros) e Thiago Silva (MDB). Cerca de 900 pessoas lotaram o ginásio de esportes da cidade, com o objetivo de debater a pavimentação asfáltica da MT-433.

O deputado João Batista, destacou a importância da participação da sociedade em debates com este. “Fico extremamente feliz em ver que a população está interessada em debater conosco esse tema. Eles são os mais afetados com a falta de infraestrutura nessas rodovias, e hoje mostraram que estão dispostos a lutar por melhorias para suas regiões. Parabenizo cada munícipe que esteve presente neste ato de debate social”, ponderou o parlamentar, autor da audiência pública.

Segundo Thiago Silva, o desenvolvimento da região Araguaia passa pela chegada do asfalto neste trecho da MT-433. “Este debate nos foi solicitado por meio do pedido dos munícipes da região, que sofrem com buracos e atoleiros nas estradas de terra, por isso fomos até o local debater junto da população”, disse o deputado coautor do requerimento.

Alan Jones (Pros), vereador de Bom Jesus do Araguaia, agradeceu a iniciativa dos deputados em promover o debate com a população e destacou o histórico constante de acidentes registrados na rodovia.

“Em determinados trechos da rodovia, só há espaço para passar um veículo, colocando em risco diariamente a vida de centenas de pessoas que por ali trafegam. Por esse motivo, estive no gabinete do deputado João Batista, juntamente com o Raimundinho, presidente do Pros aqui do município, reivindicando a realização desse debate promovido aqui no município. Muito obrigado deputado João Batista, por atender nosso clamor”, agradeceu Alan.

Outro militante da causa é o vice-prefeito da cidade de Alto Boa Vista, Jailton da Farmácia (Pros), que ficou satisfeito com o resultado da audiência e ressaltou a importância de promover o debate que levará progresso para os munícipes.

“Quero agradecer de coração, o empenho dos parlamentares em prol da nossa região Araguaia. Esperamos que a pavimentação chegue o mais rápido possível, pois o desejo de qualquer cidadão que vive em localidades sem pavimentação asfáltica é poder sair de sua região e chegar com conforto e segurança em seus lares. Diariamente percorrem essas estradas, muitos pacientes em ambulância, alunos em transporte escolar, dentre outros, portanto é extremamente necessário o asfaltamento urgente da MT-433”, concluiu Jailton.

Neri Geller (PP), deputado federal presente no encontro, explicou que até o momento o que está consolidado em tratativa com o Governo do Estado é o asfaltamento de 22 km, entre o trecho que liga a localidade de Alô Brasil atém Bom Jesus do Araguaia. “Parte da realização destas obras já está acertada com o governador Mauro Mendes, através da emenda impositiva destinada para asfalto. A pavimentação desses 22 quilômetros está previsto para início em 2020. Os demais trechos solicitados serão discutidos futuramente”, detalhou Geller.

O evento contou com a presença do deputado estadual Paulo Araújo (PP), do prefeito de Bom Jesus do Araguaia Ronaldo Rosa (DEM), além de autoridades, representantes das forças policiais e lideranças partidárias.