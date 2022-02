Mato Grosso registra 629.323 casos e 14.304 óbitos por Covid-19

Crédito: Divulgação

A Associação Mato-grossense dos Municípios AMM receberá nesta terça-feira (01) os técnicos do Programa Calha Norte que irão atender os municípios, além do Diretor do Programa Calha Norte (DPCN) do Ministério da Defesa, General de Divisão Ubiratan Poty, e também o senador Wellington Fagundes. Eles vão se reunir com o presidente da instituição, Neurilan Fraga.

O presidente da AMM mobilizou os prefeitos e secretários municipais de Infraestrutura de todos os municípios para participarem do evento que tem início às 08h com o atendimento pelos técnicos do programa nacional direcionado aos municípios de Mato Grosso com projetos em execução ou protocolados no programa.

No período da tarde, às 14horas, acontecerá a visita oficial do Diretor do Programa Calha Norte (DPCN) do Ministério da Defesa, General de Divisão Ubiratan Poty, na Central de Projetos da AMM, acompanhado do senador Wellington Fagundes.

Já às 15h ocorrerá o Workshop “Sistema mais barato de Pavimentação Asfáltica”, realizado pela ECO-SOLO BRASIL – Produto Alternativo de Pavimentação Asfáltica, no auditório da AMM.

O Calha Norte soma 35 anos de existência, sendo 21 sob coordenação do Ministério da Defesa. Atualmente o programa está presente em dez estados e abrange 442 municípios, sendo 169 localizados na faixa de fronteira. Essas áreas englobam cerca de 85% da população indígena brasileira e terras de agricultores familiares.

O programa Calha Norte (PCN) tem a missão de contribuir para a manutenção da soberania nacional, a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento ordenado e sustentável na sua área de atuação, possui como objetivos estratégicos o aumento da presença do poder público, a melhoria da infraestrutura nas áreas de defesa, educação, esporte, segurança pública, saúde, assistência social, transportes e desenvolvimento econômico.