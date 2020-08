Mato Grosso registra 76.540 casos e 2.437 óbitos por Covid-19

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) avança nas obras de duplicação da rodovia federal BR-163/364/MT, na região do Distrito Industrial de Cuiabá, entrada da capital de Mato Grosso. A obra é importante para melhorar o trânsito de veículos, além de aumentar o conforto e a segurança aos usuários, uma vez que irá separar o trânsito de veículos leves e pesados.

Por Ericksen Vital – Serão investidos mais de R$ 50 milhões no trecho que será duplicado. A rodovia também ganhará iluminação pública nova e contará com quatro viadutos.

O trecho do Distrito Industrial faz parte do chamado lote 3 das obras na BR-163/364/MT, com 42 quilômetros de extensão. Tem início no segmento em concreto da Serra de São Vicente e vai até o viaduto existente no entroncamento com a Rodovia dos Imigrantes (BR-070/MT).

Neste momento, as obras de duplicação estão mais avançadas no trecho após o Sinuelo e, já neste mês, serão iniciados os trabalhos nas vias marginais da rodovia. A previsão é de que as obras da entrada da capital sejam concluídas no fim de 2020.

Contorno rodoviário – Neste mês de agosto, o DNIT concluiu a construção de contorno rodoviário de sete quilômetros na BR-163/364/MT, no município de Juscimeira, região Sul de Mato Grosso.

O Governo Federal investiu R$ 23 milhões na construção do contorno, de pista dupla, e na execução de duas pontes – de 60 metros cada – localizadas sobre o rio Areias, ao longo do traçado do empreendimento.

A obra terá um grande impacto social e econômico no Estado, uma vez que a BR-163/364/MT é a principal rota utilizada para o escoamento da produção do agronegócio mato-grossense. A nova rota vai melhorar o fluxo de caminhões que escoam a produção de Mato Grosso até os portos de Santos (SP), de onde as cargas são embarcadas para o mercado internacional.

O contorno de Juscimeira faz parte do lote 1 da obra de duplicação da BR-163/364/MT. Neste trecho já foram concluídos 46 quilômetros de restauração e de pista dupla. Até o final deste ano, o DNIT espera terminar a obra do contorno rodoviário de São Pedro da Cipa, com quatro metros de extensão.

​