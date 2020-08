Mato Grosso registra 79.715 casos e 2.518 óbitos por Covid-19

“Mato Grosso vai se surpreender positivamente com aquilo que já estamos fazendo na Saúde”, afirma governador

Mauro Mendes destacou obras em andamento nos hospitais regionais e os resultados do Centro de Triagem na Arena Pantanal

Por Lucas Rodrigues – O governador Mauro Mendes afirmou que a população mato-grossense vai se surpreender com as diversas ações que já estão sendo feitas na área da Saúde em todo o estado.

Durante coletiva nesta quinta-feira (20.08), o chefe do Executivo destacou as reformas feitas nos hospitais regionais e os resultados positivos do Centro de Triagem Covid-19 na Arena Pantanal, que completou 30 dias de funcionamento.

“O Centro de Triagem veio para ajustar uma deficiência da atenção básica, porque a atenção básica é de responsabilidade das prefeituras. O Governo entrou colaborando e é um sucesso. Estamos atendendo com eficiência, com dinâmica, tecnologia. Fico muito feliz de saber que em 30 dias mais de 16 mil mato-grossenses passaram por aqui. Todos foram testados e passaram pela avaliação clínica. Desses 16 mil, mais de 8 mil receberam o medicamento que o médico prescreveu após o diagnóstico, o teste, a tomografia. Já fizemos mais de mil tomografias”, citou.

Mendes lembrou que o Governo do Estado tem dado suporte para a atenção básica não só na Baixada Cuiabana, mas em todas as regiões de Mato Grosso.

“Compramos testes rápidos por um preço 11 vezes menor que a média dos outros estados, e distribuímos aos 141 municípios. São 300 mil testes disponibilizados à atenção básica dos municípios, além de outros 100 mil que estamos usando aqui no Centro de Triagem e nos nossos hospitais. Também recebemos mais 100 mil da iniciativa privada. Vamos ser o estado que mais vai testar percentualmente a sua população”, garantiu.

A ampliação do Hospital Metropolitano em Várzea Grande, entregue em maio, também foi mencionada pelo governador. A nova unidade conta agora com 230 leitos de enfermaria e 40 UTIs exclusivas para casos de coronavírus.

“Muita gente me falava ‘faz uma hospital de campanha igual não sei quem’. E vimos que a maioria que fez hospital de campanha ‘deu com os burros n’água’. Investimos em uma estrutura definitiva para a população, que custou muito mais barato e com padrão de excelência”.

Mais estrutura

Além das ações contra a covid-19, o Governo do Estado também tem investido em reformar, ampliar e modernizar os hospitais regionais, de forma a garantir um atendimento de qualidade aos mato-grossenses.

“Mato Grosso vai se surpreender com aquilo que já estamos fazendo na Saúde. O Hospital de Rondonópolis foi reformado com qualidade, Sinop reformado com qualidade, Sorriso em obra. E as nossas obras não são essas pinturinhas, não é meia boca. São obras de qualidade e requinte”, pontuou.

O governador ainda elencou o andamento do processo para a retomado do Hospital Central em Cuiabá.

“O Hospital Central está há 35 anos parado debaixo da cara de todo mundo. Estamos com licitação em andamento e 14 empresas vieram participar, a maioria de fora. Isso significa que o Governo tem credibilidade nesse país, porque paga, honra seus compromissos, mesmo apenas um ano e meio depois de pegar o Governo da forma como pegamos”, concluiu.