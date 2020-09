Mato Grosso registra 96.349 casos e 2.893 óbitos por Covid-19

Unidade hospitalar que contava com seis leitos de Terapia Intensiva ganha 10 novas vagas em UTI para o tratamento da Covid-19 Por

Durante a entrega dos novos leitos referenciados para o tratamento da Covid-19 no Hospital Regional de Cáceres, o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, destacou que o número de leitos de Terapia Intensiva mais do que dobrou na unidade hospitalar, que antes contava com seis leitos de UTI e agora passa a operar com 16 vagas.

Por Ana Lazarini – “Com esses 10 novos leitos de UTI, nós mais que dobramos a capacidade que existia no Hospital Regional. Essa iniciativa se soma a todo o esforço do Governo do Estado para preencher os vazios assistenciais em leitos de Terapia Intensiva. Nós pretendemos incrementar a rede, para que não tenhamos mais que sofrer com a falta de UTI neste Estado”, disse o secretário durante coletiva de imprensa.O incremento de leitos é feito em estrutura perene, que permite o funcionamento definitivo das novas 10 vagas de Terapia Intensiva e 20 de enfermaria. A estrutura ampliada equivale a 22% do número total de leitos anteriormente disponibilizados pela unidade, que atende a 22 municípios da região de Cáceres.

Com a ampliação, a unidade passa a contar com 30 leitos clínicos e 10 de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus. O incremento também resulta na inclusão de 114 novos profissionais à equipe do hospital.

Foram investidos aproximadamente R$ 5,5 milhões na ampliação, que possibilitou o acréscimo de 1.200 m² à estrutura do Hospital Regional. A unidade é referência em atendimento hospitalar para os municípios das regiões oeste e sudoeste de Mato Grosso, que juntas compõem uma população aproximada de 400 mil habitantes.

Mayke Toscano

Mesmo após a pandemia, os leitos poderão a ser usados para as diversas especialidades atendidas pelo hospital, tais como trauma, urgência e emergência, neurocirurgia, neurologia clínica, pediatria, oncologia clínica e cirúrgica, Unidade de Terapia Intensiva adulto e pediátrica, ambulatório de especialidades e de oncologia.

“Já são cerca de 1.300 leitos [entre UTIs e enfermarias] para o atendimento de demandas da Covid-19 em Mato Grosso. Além dessas ampliações, todos os hospitais do Governo do Estado serão modernizados pela atual gestão. Essas obras vão avançar paulatinamente pelas nossas unidades, como já acontece no Hospital Regional de Rondonópolis, Sinop e Sorriso”, concluiu Gilberto Figueiredo.

Ampliações em todo Estado

Além dos 10 leitos de UTI inaugurados na unidade regional de Cáceres, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) já ampliou outros 139 leitos de Terapia Intensiva na rede hospitalar do Estado.

Foram 70 novos leitos no Hospital Estadual Santa Casa, 30 no Hospital Metropolitano, 29 no Hospital Regional de Sinop e 10 no Hospital Regional de Rondonópolis. Todas ampliações da rede estadual foram feitas em estruturas que podem ser definitivas.

Atualmente, a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso conta com mais de 400 leitos ativos de UTI e 889 de enfermaria, exclusivos para o tratamento de pacientes com a Covid-19.