Mato Grosso Saúde alerta para cuidados com a Hepatite

Quatro pessoas foram presas na noite deste sábado (27.07), em três bairros de Cuiabá e Várzea Grande, por tráfico de drogas. O grupo seria liderado por um reeducando que cumpre pena na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Os militares do 4º Batalhão foram informados que um veículo Gol, branco, estaria com um carregamento de entorpencente em uma rua do bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande. Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram A.K.R.C. (19) e W.G.M. (27), com três tabletes de maconha e uma sacola com cocaína, além de apetrechos utilizados na preparação do entorpecente.

Na conversa com os policiais, W.G.M. disse que havia adquirido a droga com uma mulher no bairro Parque Cuiabá. A equipe se deslocou até o local apontado e encontrou uma adolescente de 17 anos. Na varredura na casa encontrada, os policiais acharam duas bolsas com 20 tabletes de maconha e anotações com controle da venda da droga.

A jovem disse que apenas guardava e repassava o material. Ela teria alugado a casa há um mês. A droga seria de um homem que mora do bairro Altos do Parque. Mais uma vez, a guarnição se deslocou até a casa, encontrando L.C.S. (37) e N.C.T. (25), que disseram que a droga seria de um reenducando que cumpre pena na Penitenciária Central do Estado (PCE), chamado M.S.S.

L.C.S, seria esposa do suspeito, que é mentor da quadrilha, e comanda a distribuição do entorpecente. Ela seria a contadora do bando. Na varredura na residência foram encontrados dinheiro e porções de maconha embaladas para serem transportadas em partes íntimas e levadas para dentro do presídio no momento das visitas.

Todos foram encaminhados a Central de Flagrantes para as devidas providências que o caso requer.

Serviço

