Mato Grosso Saúde apresenta estratégias de gestão ao Conselho Deliberativo

De 12 a 15 de dezembro, seleções municipais com atletas de todas as idades voltam a vivenciar a emoção de participar dos Jogos Abertos Mato-grossenses. A abertura do evento será nesta quinta-feira (12.12) no Ginásio Poliesportivo Aecim Tocantins, em Cuiabá, às 20h.

Havia cinco anos que a competição não era realizada no Estado e seu retorno, em 2019, mobilizou seleções de 18 municípios: Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Canarana, Santo Antônio de Leverger, Cáceres, Cuiabá, Cotriguaçú, Pontes e Lacerda, Rosário Oeste, São José do Povo, Campo Verde, Alto Garças, Várzea Grande, Poconé, Primavera do Leste, Pedra Preta, Araputanga e Sinop.

Disputados pela categoria adulta, os Jogos contam com equipes masculinas e femininas de basquete, futsal, handebol e vôlei. Estão inscritas 74 equipes divididas por modalidade e naipe, totalizando mais de um mil pessoas nas delegações, incluindo técnicos, dirigentes e atletas.

As partidas serão realizadas nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, sempre a partir das 7h30, nos ginásios dos bairros Quilombo e Lixeira, no Complexo Esportivo Dom Aquino, e ainda nos ginásios do ICE, Verdinho e Aecim Tocantins.

Realizados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), os Jogos Abertos Mato-grossenses contam com o apoio do Instituto Cuiabano de Educação (ICE), que possibilitou um alojamento único para todos os atletas do interior.

Congresso Técnico

Como parte da programação, representantes das delegações devem se reunir no congresso técnico antes da abertura oficial dos Jogos.

A reunião ocorrerá na quinta-feira (12.12), às 15h, no auditório do ICE, e tem como objetivo fazer a homologação das inscrições e o sorteio para composição de chaves de disputas, além da apresentação do comitê dirigente.