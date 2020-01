Mato Grosso Saúde retoma credibilidade e contabiliza mais de 50 mil atendimentos em 2019

O Mato Grosso Saúde, plano de saúde do servidor do Estado, encerrou o ano de 2019 com balanço positivo, o que possibilitou o resgate de credibilidade da rede no mercado regional. Para se ter uma ideia, de janeiro até dezembro, foram mais de 45 mil consultas nas mais diversas especialidades médicas que o plano dispõe, mais de 3 mil internações gerais, 1.600 procedimentos clínicos e 1.004 cirurgias com uso de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs).

Atualmente, o plano conta com aproximadamente 20 mil beneficiários composto por 55% de titulares, 31% de dependentes, além de 14% de agregados. “Os números demonstram a volta da credibilidade da rede junto aos prestadores, a estabilidade dos atendimentos e a retomada da saúde financeira do plano. Esses fatores foram determinantes para que o plano de saúde do servidor fechasse o ano com balanço positivo”, avaliou a presidente do Mato Grosso Saúde, Misma Thalita dos Anjos, durante a divulgação do balanço de 2019.

Segundo a presidente do plano, o ano foi um marco para a modernização do plano de saúde dos servidores, pois os beneficiários passaram a contar com um atendimento melhor e mais ágil. Isso porque, o sistema informatizado de gestão foi aprimorado, a rede ganhou nova central telefônica, contando agora com uma Central de Relacionamento com o Beneficiário. “Tínhamos um grande fluxo de reclamações com relação ao nosso atendimento telefônico. Hoje, esse tipo de reclamação diminuiu drasticamente, pois as ligações perdidas são retornadas, demonstrando uma preocupação e uma excelência no atendimento aos nossos beneficiários”, explicou Misma.

Desde que a central telefônica foi implantada em maio de 2019 já realizou 4.053 retornos de ligações a usuários do plano.

Além do atendimento via telefone, os beneficiários do Mato Grosso Saúde passaram a ter também a ter mais serviços disponíveis via aplicativo de celular do Governo do Estado, o MT Cidadão. Com a novidade, os beneficiários tiveram acesso, na palma de sua, itens como a emissão de segunda via de boleto, cartão virtual, guia médico e extrato de utilização. Além disso, a fatura além de ser enviada convencionalmente, agora passou também a ser encaminhada aos e-mails cadastrados. “Essa medida facilitou muito o acesso às faturas e contribuiu para uma suave diminuição na inadimplência”, ressaltou a presidente, dizendo que a atualização cadastral é um ponto importante para que os beneficiários recebam o documento eletrônico corretamente.

Economicidade

Um outro ponto de destaque no ano de 2019 foi a mudança na forma de gestão do Mato Grosso Saúde. Os contratos exigentes passaram por reavaliação, o que proporcionou economicidade do plano. “Em média, conseguimos uma redução nos valores contratuais de até 15% sobre o faturamento mensal nas contas dos prestadores. Além disso, negociamos a aplicação de deflatores sob as tabelas Simpro e Brasíndice, levando a uma redução aproximada de R$ 300 mil no ano”.

Posto Itinerante

As ações externas realizadas pelo Mato Grosso Saúde também geraram um grande movimento a favor do plano, como o desenvolvimento de vários eventos de promoção à saúde e a realização de postos itinerantes em diversas secretarias.

Durante 2019, mais de 25 secretarias receberam o Mato Grosso Saúde com os serviços de promoção da qualidade de vida e saúde. Quase 3 mil servidores foram atendidos nessas ações. “Estamos levando promoção à saúde aos servidores do Estado, uma atenção aproximada para que doenças possam ser rastreadas, diagnosticadas e tratadas previamente, possibilitando que esse servidor se sinta mais saudável e produtivo para a sua jornada diária”, alertou a presidente que também lembrou que em muitos lugares onde o posto fez sua parada, haviam servidores que nunca tinham realizado qualquer atendimento de saúde básico, como aferimento de pressão, por exemplo.

As chamadas “Blitz da Saúde”, realizadas nas Secretarias do Estado, levaram orientações de saúde e qualidade de vida aos servidores, além de informações das melhorias do Plano, promovendo um momento excelente de esclarecimento sobre a realidade positiva do Instituto.

Para 2020, a autarquia já tem calendários de ações de saúde fechados com algumas secretarias e prevê um aumento de parcerias entre as demais entidades do Governo. “Estamos cuidando da saúde do servidor com os eventos de prevenção a doenças que podem ser diagnosticadas como o câncer de mama e próstata, entre outros temas de relevância como o combate ao tabagismo, por exemplo”, informou a presidente da autarquia.

As secretarias que desejarem podem solicitar a ação por meio do telefone (65) 3613-7700.

Rede Credenciada

Com mais de 435 prestadores credenciados nas mais diversas áreas, o Mato Grosso Saúde demonstra o resgate da credibilidade com os hospitais, laboratórios, clínicas e médicos da região. Em pouco mais de um ano, a rede médica do Mato Grosso Saúde cresceu cerca de 210%. “Hoje temos diversas especialidades, como oncologia, pediatria, ortopedia, ginecologia, medicina da família, cardiologia, endocrinologia, gastrologia, nefrologia, enfim, uma gama de especialidades para atender os servidores e sua família”, expõe a presidente.

Consulte aqui a rede credenciada ou pelo aplicativo MT Cidadão

Débitos vencidos

Em 2019, o Mato Grosso Saúde realizou ainda um trabalho de resgate financeiro dos débitos que existiam junto com os beneficiários. Neste intuito foi criada a Coordenadoria de Ativos e Passivos para que esses valores represados possam entrar nas contas do Plano.

O plano pretende realizar em 2020, mutirões e eventos de conciliação para o resgate dessa receita, bem como desses beneficiários que, estão bloqueados por inadimplência. A estimativa é de que 30% das pessoas que estão suspensas, ou que já foram bloqueadas por inadimplência, retorne a carteira ativa. “Estamos elaborando uma consulta junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE) referente ao amparo legal para a realização dos mutirões em 2020, que será de extrema importância financeira ao nosso Plano”, explica Misma Thalita.

Desafios

O Mato Grosso Saúde prevê um crescente número de melhorias para 2020, como a expansão da rede credenciada para o interior do Estado, principalmente em algumas cidades, como Cáceres, Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop, onde já há negociações com possíveis credenciamentos de prestadores.

Sobre o maior desafio, o credenciamento de prestadores no interior do Estado, Misma Thalita explica que “era preciso deixar a casa arrumada e funcionando de forma regular, sem intempéries, para ter uma melhora nos atendimentos no interior do Estado. Pois, o plano é de todo servidor público do nosso Estado”, ressaltou.

A continuidade na realização dos eventos de conscientização à saúde, os postos itinerantes e as ações sociais também serão um desafio para o ano de 2020. “Promover e cuidar da saúde dos beneficiários e servidores também é uma grande preocupação do plano”, explica a presidente.

Para a presidente do Instituto, o saldo positivo demonstra que os trabalhos realizados estão no caminho certo para uma entrega mais qualificada aos beneficiários, e que em 2020, o foco será o incremento na carteira de vidas do plano e a expansão de atendimentos no interior do Estado.

“Nossa gestão fecha o ano com saldo positivo, graças a confiança depositada, a boa gestão estratégica direcionada pelo governador Mauro Mendes e a todo trabalho que a equipe administrativa do Mato Grosso Saúde desempenhou. Nossa missão é possibilitar o acesso à saúde dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, suas autarquias e fundações, inclusive os que ocupam cargos comissionados ou temporários do Estado de Mato Grosso, bem como seus dependentes e agregados, a uma assistência médica de qualidade a um baixo custo”, pondeou Misma Thalita.