Mato Grosso tem muitas opções para quem quer um Carnaval diferente

Muita gente não gosta de baladas e matinês de Carnaval. Pensando nisto, a Secretaria Adjunta de Turismo fez uma lista de opções para quem quer curtir o feriado de outra forma (mas tem dicas para a festa também).

Os amantes da natureza poderão usufruir de rios e cachoeiras como a Salgadeira, Cachoeira da Martinha e o Véu de Noiva, em Chapada dos Guimarães (67 Km de Cuiabá).

Na cidade de Primavera do Leste (267 km de Cuiabá), as águas cristalinas da Lagoa Azul são um dos destinos mais procurados por quem busca um belo mergulho para espantar o calor intenso da região ou quer simplesmente admirar o espetáculo da natureza ao vivo.

Já em Tangará da Serra (270 km de Cuiabá), a cachoeira Salto das Nuvens – localizada a 25 km do centro da cidade – é bastante atrativa. Fica perto da rodovia MT-358 e tem infraestrutura como estacionamento, lojas de conveniências e outros comércios ao seu redor.

No município de Nobres, no distrito de Bom Jardim (150 km de Cuiabá) é possível aproveitar as aguas cristalinas das cachoeiras da Serra Azul, Aquário Encantado e Balneário. Em Barão de Melgaço (110 km de Cuiabá), a opção para quem gosta de curtir a natureza é a pescaria.

O Pantanal mato-grossense também apresenta uma beleza ímpar, sendo um dos destinos mais procurados para quem quer praticar a pesca esportiva. São inúmeras pousadas que oferecem passeio de barco. E para aqueles que querem se tornar um praticante da pesca esportiva, é possível solicitar a sua carteira de pesca neste link. O valor para obter a carteirinha de pesca é de aproximadamente R$ 70.

Na capital Cuiabá, por sua vez, os parques aquáticos Sesi park ou Acqua Park são alternativas para amenizar o calor.

Programas para os foliões

Em Cuiabá, crianças e adultos poderão se divertir nas matinês – gratuitas ou pagas. Nelas haverá desfile de blocos, shows e apresentações culturais para público de todas as idades. Dia 22 desfila o bloco Turma da Laje, no Talavera. Já no dia 25: Unidos do Araés, Bloco do Glitter e Plussamba no Parque da Exposições da Acrimat.

Quem busca um momento de reflexão e adoração a Deus, pode ir ao Vinde e Vede, evento religioso que reúne cerca de 150 mil pessoas dos dias 22 a 25 de fevereiro no Memorial Papa São João Paulo II com entrada gratuita.

Para as crianças há a programação gratuita no Sesc Arsenal até o dia 25 de fevereiro. No pantanal Shopping, o Pantanal Folia vai de 22 a 24 deste mês. No Círculo Militar tem matinês de 23 a 25 de fevereiro (crianças até 10 anos não pagam, adultos pagam R$ 15,00). No restaurante Mirante das Águas, o Portal de Moda e Talentos promove matinês com concurso de fantasias (entrada R$ 30,00 a partir de 2 anos).

Chapada dos Guimarães (60km de Cuiabá) tem a tradicional programação de carnaval gratuita na praça Central, com desfiles de blocos, apresentações culturais e oficinas. Entre eles, os blocos Beijo me Liga, nunca nem vi, Confraria do Bode, Bafo da Onça, Me guenta, Maracutaia, Feliz Idade, Anta Baleada.

Em Nossa Senhora de Livramento (32km de Cuiabá), a tradicional Bananafolia acontece na Praça de Eventos com três noites de festa e uma matinê ao domingo. E em Santo Antônio de Leverger (34km de Cuiabá) também haverá três noites de folia nas principais ruas da cidade.

Mais de vinte cidades de Mato Grosso confirmaram que não farão festa de carnaval esse ano. A medida atende a recomendação da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT) e do Ministério Público de Contas (MPC) que alertam sobre segurança da festividade e gastos.

* Sob supervisão de Thielli Bairros