Mauro Mendes afirma que o ajuste fiscal iniciado em 2019 permitiu o enfrentamento da pandemia com mais serenidade”

Em entrevista à CNN Brasil, Mauro Mendes destacou que Governo tem conseguido manter as contas em dia

O governador Mauro Mendes afirmou que as políticas de ajuste fiscal iniciadas já no início do mandato, em 2019, estão permitindo que o estado possa enfrentar a pandemia do coronavírus com “mais serenidade”. A declaração foi dada em entrevista à CNN Brasil, na noite de quinta-feira (21.05).

Lucas Rodrigues – Na ocasião, o chefe do Executivo Estadual relatou que a reunião do presidente da República, Jair Bolsonaro, com todos os governadores do país foi muito tranquila e propositiva. E que o presidente se comprometeu a sancionar o projeto que garante ajuda aos estados para compensar as perdas causadas pela pandemia.

No entanto, Mendes pontuou que, mesmo não tendo recebido grandes aportes do Governo Federal até o momento, o Estado de Mato Grosso tem conseguido manter as contas em dia e os serviços públicos em funcionamento, apesar da queda de arrecadação.

“A nossa economia continua razoavelmente bem. Em abril, perdemos 7% de arrecadação comparando com abril de 2019, e em maio expectativa de perder 15% comparado com o mesmo período de 2019”.

De acordo com o governador, a situação estável que Mato Grosso tem conseguido manter é fruto de toda a reestruturação da máquina pública, com menos gastos, incremento de receitas, redução de secretarias e cargos, isonomia fiscal, otimização da mão de obra e desburocratização dos serviços públicos.

“Há um ano atrás, quando assumi o Estado de Mato Grosso, tínhamos 13º atrasado, salários atrasados, dívidas monstruosas com os fornecedores. Implementei, a partir de janeiro de 2019, um plano de ajuste fiscal, segurando despesa e aumentando receita, e para isso tive que comprar confusões com agronegócio, servidores, indústria, comércio. Mas chegamos no final do ano pagando salário em dia, 13º em dia, fornecedores em dia, e agora começamos o ano muito bem. Com isso, tenho hoje um Governo que está com as contas em dia e tínhamos aí uma reserva, um caixa, que me permite enfrentar a pandemia com um pouco mais de serenidade”, explicou.

Mendes reforçou que o Estado continua a investir nas obras de Infraestrutura, de forma a manter a economia aquecida e gerar empregos.

“Estamos mantendo o ritmo de investimento. Temos hoje mil km de asfalto sendo recuperados dentro do estado, um programa de obras consistente, e com um recurso que vem do próprio agronegócio, de um fundo estadual que existe aqui [Fethab]. Então, aqui em Mato Grosso vamos passar o mês de maio com tranquilidade, mas a ajuda é importante e será bem-vinda. Mas nós aguentamos ainda um pouco mais em função desse arrocho fiscal que fizemos em 2019, e aí entramos 2020 mais preparados. E preparados, quando vem o vendaval, você passa melhor por essas intempéries”, destacou.