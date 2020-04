Mauro Mendes apresentará panorama para atualizar plano de enfrentamento à Covid-19

O resultado servirá como base para que o Governo do Estado e os municípios adotem novas medidas que entenderem necessárias

Através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o governo vai apresentar um panorama da situação do novo coronavírus em Mato Grosso na próxima reunião do Gabinete de Situação, na quinta-feira (23.04). O objetivo é atualizar o Plano Estadual de Contingência e Enfrentamento ao avanço da Covid-19.

"Nós apresentaremos ao Governo de Mato Grosso todo o nosso planejamento de enfretamento à Covid-19. Vamos apresentar uma radiografia de como estamos nas áreas ligadas aos recursos humanos, a disponibilização dos nossos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enfermarias, estoque de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e transporte de emergência terrestre e aérea. Vamos explanar nossas condicionantes do nosso status atual de enfrentamento", explicou o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O resultado servirá como base para que o “Governo do Estado e os municípios adotem novas medidas que entenderem necessárias”, tais como o retorno das atividades econômicas e demais serviços que estão parcialmente interrompidos como medida preventiva ao avanço do coronavírus.

O secretário destacou que com o retorno de alguns serviços e a flexibilização da atividade econômica “não significa que as pessoas deixem de usar máscaras ou que deixem de evitar aglomerações”. Ou seja, é possível seguir todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades de saúde para evitar o crescimento do número de infectados pela doença.

Os números do Boletim Informativo n° 42, divulgado a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) no último domingo (19), confirmou 174 casos da Covid-19 em Mato Grosso. Além disso, nesta segunda-feira, foi registrado o sexto óbito em decorrência do coronavírus.

Ações para o tratamento dos pacientes com Covid-19

Para o tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid-19, a SES-MT iniciou, no dia 23 de março, as obras para a construção de mais 210 leitos no Hospital Metropolitano. A unidade será a referência estadual de atendimento aos casos graves da doença.

O Governo trabalha para construir novos leitos em menor tempo possível. Por isso, os profissionais da Secretaria Estadual de Saúde trabalham em ritmo acelerado. A expectativa é de que a conclusão da construção dos novos leitos ocorra no final do mês de abril. O modelo do projeto prevê a montagem das paredes com painel isotérmico, mesmo sistema usado na China; um modelo eficiente e de fácil implantação, que otimiza o tempo de obra e possibilita sua finalização em menor tempo.

Após a pandemia, a estrutura construída ficará definitiva para o Hospital Metropolitano. Com isso, a unidade terá um total 278 leitos – já que atualmente o local conta com outros 60 leitos clínicos e 10 leitos de UTI – e continuará atendendo as especialidades contempladas antes da pandemia por coronavírus.