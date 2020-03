Mauro Mendes centraliza regulação de leitos para coronavírus

Do TCE-MT – As duas sedes serão fechadas e os servidores vão trabalhar em sistema home office. Também foram suspensas as sessões virtuais e os prazos processuais virtuais e não virtuais.

A medida de combate ao novo coronavirús foi anunciada nesta quarta-feira (18), em portaria publicada no Diário Oficial de Contas. O presidente do TCE-MT, Guilherme Maluf, que é médico, informou que o TCE e o MPC já haviam determinado ações preventivas, porém, diante do avanço do vírus no Brasil, e da contabilização de casos suspeitos dentro dos órgãos, entenderam pela necessidade de tomar medidas mais rigorosas.

“Diante dessa pandemia, desde o início temos nos preocupado em adotar medidas preventivas, orientando e informando nosso corpo funcional sobre os cuidados necessários, mas considerando os novos fatos de ordem externa e também interna, com extrema preocupação com a saúde pública, decidimos por uma ação mais enérgica e eficaz no combate a pandemia”, pontuou o presidente do TCE.

Durante os próximos 10 dias, somente será permitido o ingresso excepcional e nos casos estritamente necessários, dos secretários, dos líderes das unidades e do consultor jurídico geral, ou a quem por eles designados e previamente autorizados, munidos da vestimenta necessária ao resguardo pessoal.

Por conta da portaria, as atividades normais do TCE-MT serão retomadas no dia 30 de março.

Confira a portaria aqui