Mauro Mendes e Lucimar Campos entregam 15 mil cobertores em Várzea Grande

Se o inverno é para muitas pessoas uma das estações mais aguardada do ano, para centenas de famílias carentes essa é uma época triste por não terem condições de comprar agasalhos, daí a solidariedade pode amenizar o frio nos dias de baixa temperatura. Em uma grande ação de mobilização, a prefeita Lucimar Sacre de Campos juntamente com o governador Mauro Mendes – e também com as presenças do senador Jayme Campos ,do vice-prefeito José Hazama ,do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal, Fábio Tardin diversos vereadores – fizeram a entrega de 15 mil cobertores a famílias carentes do município.

A ação faz parte do programa ‘Aconchego’, desenvolvido pelo Governo do Estado de Mato Grosso – tendo a frente à primeira-dama Virginia Mendes – em parceria com as prefeituras municipais. No total serão entregues 100 mil cobertores aos 141 municípios, que irão beneficiar famílias que se enquadram em situação de vulnerabilidade social.

“A campanha solidária é importante porque passa a contribuir com aqueles que necessitam de nossa ajuda. Um pouquinho de cada um faz diferença na vida dessas pessoas, por isso o Governo criou essa campanha, em parceria com as prefeituras, no sentido de ofertar as famílias, além do calor humano, uma forma de aquecer o corpo nestes dias mais frios. A prefeita Lucimar Campos tem sido uma grande parceira, por isso mesmo fizemos questão de participar desta mobilização social”, ressaltou o governador Mauro Mendes.

A prefeita Lucimar Campos lembrou que a entrega do cobertor já vinha sendo feita no município, desde o dia 17 de junho, ocasião em que a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, deu inicio à campanha em Várzea Grande com a entrega de cobertores aos moradores dos bairros Carrapicho (na região do grande Cristo Rei), no Jardim Alá e também às famílias que residem no Aterro Sanitário, e em várias entidades que cuidam deste segmento social.

Nesta etapa, como reforça a prefeita, será realizada a entrega de um número maior de cobertores, para isso foi montada uma grande estrutura e com a participação de todas as pastas da administração municipal. “A entrega de cobertores pode até parecer um ato simples, mas temos a consciência de que estamos proporcionando o bem àqueles que necessitam de ajuda e atenção. A nossa intenção é trabalhar no sentido de que a ação social seja geradora de direitos de cidadania. Essa ação vem ao encontro de tudo àquilo que buscamos oportunizar aos nossos munícipes, principalmente, no resgate das famílias que se encontram em situação de risco social”, destacou Lucimar Campos.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho sinalizou que somente com políticas públicas de resultado que as administrações conseguiram atender aos apelos da população. “A união de esforços em prol de soluções que contemplem as cidades e sua gente é fundamental e importante, pois são com políticas como essas que se consegue reverter a credibilidade de gestões públicas como a prefeita Lucimar Campos, do governador Mauro Mendes e por que não dizer da primeira dama, Virginia Mendes”, disse o presidente da Assembleia Legislativa.

A secretária de Assistência Social, Flávia Omar disse que para se alcançar um número maior de pessoas, em um único dia e em um mesmo local, e que resolveram montar no Paço Couto Magalhães uma estrutura que pudesse receber as famílias na retirada do cobertor e para que isso fosse possível todas as secretarias do poder público municipal se fizeram presente, num trabalho de equipe. “É muito importante à integração entre as secretarias, principalmente, na realização de ações sociais voltadas a um bem coletivo. Todas as famílias cadastradas nos Centros de Referências de Assistência Social estão sendo beneficiadas”, informou.

Até então acostumado a promover audiências públicas para apresentar e debater as diretrizes e metas da administração pública, o secretário de Planejamento, Edson Roberto da Silva, destaca que participar de uma ação social deste porte é importante uma vez que permite acompanhar de forma mais próxima às demandas das comunidades. “Poder oferecer os serviços de uma forma mais humana é gratificante, ainda mais quando o evento é uma forma de minimizar o sofrimento daqueles que não tem recursos financeiros para driblar os dias de baixa temperatura”.

Para o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, esse também é um momento de satisfação pessoal, uma vez que a sua pasta trabalha na mobilidade urbana, sem participar de forma mais ativa nos eventos sociais realizados pela Prefeitura. “Nesta ação toda a equipe se preparou para se vestir de solidariedade dando a sua contribuição neste evento social. Quando a gente vê a diferença que faz um cobertor na vida dessas famílias, a gente fica motivado a continuar com esse trabalho”, pontuou.

BENEFICIADOS – Moradora do bairro São Mateus, a dona de casa Maria Inês Dorázio garantiu o seu cobertor, destacando a importância do programa ‘Aconchego’. “O inverno castiga muito quem não tem um bom agasalho, por isso essa ajuda é muito importante para aquecer o corpo nessas manhãs e noites geladas. O cobertor chega em boa hora”, comemorou.

Na casa de Luzinete Gouveia, residente no bairro 24 de Dezembro mora sete pessoas, destas três são crianças menores de idade. “Quando faz frio dormimos todos juntos porque assim esquentamos uns aos outros. Com a doação dos cobertores estaremos mais aquecidos, e vamos conseguir dormir um pouco melhor, até porque os pequenos sofrem mais nestes dias frios. Só temos a agradecer a todos os envolvidos nesta ação social”.

O aposentado Guilherme Oliveira é morador do bairro Jardim Mangabeiras e percorreu cinco quilômetros de bicicleta só para pegar o seu cobertor. Ele comentou que foi difícil enfrentar o frio dos últimos dias, ainda mais em uma cidade onde o calor prevalece quase que o ano todo. “A região onde moro é bastante fria e como a gente não tem dinheiro para comprar os cobertores para todo mundo, a ajuda da Prefeitura é importante. Iniciativas como essa são favoráveis para quem precisa”, destacou.

Jucelema Fernandes Gomes, moradora do Residencial Jequitibá também teve a sua família beneficiada com as doações dos cobertores. “Tenho cinco filhos e neste frio tivemos que dormir juntos porque não tínhamos cobertores para todos. Essa doação ajuda muito quem não tem condições de comprar cobertor, ainda mais as famílias que necessitam da ajuda do poder publico. A prefeita Lucimar sempre teve um carinho especial pelo mais carente e esta ação é uma demonstração de atenção e de carinho por todos nós”, completou.

Por: Katia Passos – Secom/VG