Mauro Mendes se reúne com diretoria da Rumo, que garante mais três terminais em MT

A redução de custos e a prevenção de despesas desnecessárias antes e no decorrer de uma obra de grande porte serão temas abortado durante o 1° Seminário Engenharia e Análise do Valor, que acontecerá este mês em Cuiabá. O evento será realizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), no próximo dia 17 (quinta-feira), e reunirá na capital especialistas nacionais e regionais que debaterão a aplicação do método muito utilizado em países da Europa.

As inscrições para o seminário estão abertas a partir desta sexta-feira (04.09) e podem ser feitas na plataforma do evento. (Acesse aqui para se inscrever)

O secretário adjunto de Obras Especiais da Sinfra, Isaac Nascimento Filho, um dos organizadores do evento, explica que o seminário foi idealizado porque o governo do Estado de Mato Grosso vem buscando aprimorar a gestão pública e suas ações, visando aumentar a eficácia da aplicação dos gastos governamentais nas obras para construção, restauração e manutenção de rodovias, bem como de pontes e outras. E a técnica de Engenharia e Análise do Valor (EAS) contribui, justamente, nesse sentido. “A ideia é estabelecer instrumentos mais adequados de gerenciamento de obras e avaliação de resultados”, explicou ele.

A Sinfra pretende passar a empregar com maior regularidade esse tipo de metodologia, acrescenta o secretário, com foco em grandes projetos de infraestrutura que dependam de altos investimentos. A intenção é obter reduções efetivas de custos nessas ações, além de melhorar as condições de implementação. Entre outras vantagens esperadas estão a diminuição de prazo para conclusão das obras, melhoraria da qualidade dos empreendimentos, destinação dos recursos de forma correta na fase de desenvolvimento de projetos, evitando mais gastos durante a fase de obra, bem como ampliação dos benefícios e a satisfação da população com os serviços oferecidos pelo poder público.

Durante o seminário, prossegue o adjunto, será apresentado aos participantes um “case” que já vem sendo implementado pela Sinfra dentro da metodologia de engenharia de valor. Trata-se do “Projeto Juruena”, desenvolvido para a construção de uma ponte no rio de mesmo nome na região Norte do Estado.

“Esse projeto refere-se à construção de uma ponte extensa de 1.400 metros com mais 54 quilômetros de acesso. Vamos fazer, na verdade, um corredor ligando duas regiões, Cotriguaçu e Juruena, na MT-170, a Matupá, na BR-173. Esse projeto está em andamento”, revelou ele, relatando ainda que a obra da trincheira da MT-010, entroncamento com a MT-251, área urbana de Cuiabá, também foi construída com algumas bases dessa concepção.

Segundo Nascimento, a ideia de apostar na engenharia de análise de valor no Projeto Juruena e em outros deve-se à necessidade de obter as melhores soluções técnicas com uma redução de custo final do projeto. “Isso é possível, porque a gente leva especialistas renomados em várias áreas até o local da obra para avaliação em campo. Depois de uma semana, nos reunimos e começamos a colocar as ideias (dinâmica brainstorming), vamos resumindo isso ao longo dos dias, até fundir naquela que traga a melhor solução técnica com menor custo. Dessa forma, quando o start da obra for dado, já temos uma estimativa de custo tanto do projeto, quanto da sua execução”, afirmou Nascimento, complementando que os países da Europa usam a sistemática em todas as obras com custo acima de US$ 20 milhões.

O seminário

O 1° Seminário Engenharia e Análise do Valor será realizado no auditório da Sinfra, no dia 17 de outubro, das 15h às 19h. A inscrição está disponível a partir dessa sexta-feira para profissionais da área e a entrada será a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados à instituição beneficente pela organização do evento.

Dentre os assuntos tratados estão a disseminação do uso da metodologia de Engenharia e Análise de Valor; o emprego de rotina da utilização do método na avaliação de projeto antes e durante a execução da obra; o aporte de novas tecnologias e a formação de pessoal técnico nos projetos de engenharia, preparando o setor público para o novo ciclo de crescimento, entre outros temas pertinentes.

Para falar da sistemática, a organização do seminário trará a Cuiabá o engenheiro mecânico Marcos Buzzato, presidente da Associação Brasileira de Engenharia e Análise do Valor (ABEAV) e diretor executivo da MB&A Consulting, especializado em administração da produção pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Buzzato abordará em sua palestra o que é a Engenharia de valor e para que serve.

O administrador financeiro Rui Fett da Conceição também está presente e abordará o tema: “O desafio dos custos de veículos a diesel em tempos de responsabilidade ambiental”. O profissional é graduado pela Universidade Metodista com especialização em gerenciamento de projetos pela Fundação Instituto Administração da Universidade de São Paulo (USP), com experiência em Engenharia e Análise do Valor no setor automotivo.

Também compõe a programação a palestra do gerente de inovação da LATAM (CNH IND América Latina) e engenheiro metalurgista, Carlos Visconti. Graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), o profissional dará um panorama sobre a “Visão do Futuro na Agricultura”.

Serviço

O evento é uma realização da Secretária de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) com apoio da empresa Via Brasil, Consórcio Via Brasil e RTA Engenharia e Construções.

Data: 17 de Outubro (Quinta-feira)

Hora: 15h às 19h

Local: Auditório da Sinfra-MT (localizada no Centro Político Administrativo entre o Cenárium Rural e Assembleia Legislativa de Mato Grosso)