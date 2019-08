Max Russi defende reforma de quadra poliesportiva e construção de área de lazer

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

Uma das indicações apresentadas pelo primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), nessa semana, atenta a necessidade da construção de uma área de lazer no bairro Sol Nascente, em Chapada dos Guimarães. O intuito é beneficiar crianças e jovens, atendidos por atividades sociais naquela região.

A Associação de Moradores do Bairro Sol Nascente (AMBSN) encaminhou ao parlamentar esse pedido. A intenção é viabilizar a construção de um espaço para o desenvolvimento de atividades físicas e práticas de esportes. "Recebi essa demanda e estou buscando os meios, para que o Estado possa contribuir com esse trabalho social", assegurou Max Russi.

Pelo trabalho desenvolvido pela AMBSN, com apoio de empresários, comerciantes e população, foram realizados obras de revitalização da associação, para disponibilizar aulas de música e capoeira

O deputado Max Russi ressaltou a importância da criação e manutenção de um espaço de convivência, para proporcionar a integração popular. “Promover e estimular atividades, que induzem ao lazer, também é obrigação do Estado. Vamos passar o pedido da comunidade a diante e vamos acompanhar", garantiu.

Vila Bela da Santíssima Trindade

A reforma da quadra poliesportiva da escola Verena Leite de Brito, de Vila Bela da Santíssima Trindade, também foi defendida pelo deputado Max Russi. Essa demanda foi apresentada ao parlamentar pela primeira dama Janaína Lara.

Essa é a única unidade estadual, dentro do município, e foi construída em 2010. Desde então, não passou por qualquer reparo de manutenção. São mais de mil e quinhentos alunos atendidos no espaço, considerado precário pela comunidade.

Para o deputado Max Russi, todas as demandas referentes a escolas merecem uma atenção especial e a educação precisa ser prioridade. “Ter uma quadra em condições de uso vai além de atividades físicas. A prática do esporte no ambiente escolar ajuda a criança a ter disciplina, e até mesmo ajuda na formação do seu caráter na fase mais importante do seu desenvolvimento”, complementou.