Medalhista olímpico diz que melhor parte do esporte é bem-estar

O velejador brasileiro Torben Grael, maior medalhista olímpico do Brasil com cinco medalhas (dois ouros, uma prata e dois bronzes), disse que a prática do esporte é muito importante para a saúde das pessoas e deve ser pensado neste sentido e não somente na questão de resultados e de conquistas, inclusive olímpicas. “Isso tudo [medalhas] é muito bom, mas a parte melhor do esporte é o bem-estar que ele proporciona, os ensinamentos, de lidar com as vitórias, com as derrotas, seguir as regras. Tem muita coisa intrínseca do esporte que são muito importante para a vida das pessoas”, disse.

Torben, cuja filha Martine Grael conquistou ouros na vela nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e em Tóquio 2020, foi o entrevista do programa Sem Censura desta segunda-feira (8) e falou também, entre outros temas, sobre a tradição da família na vela, as perspectivas para a vela em Paris 2024 e o projeto Grael, organização não governamental (ONG) da qual é cofundador e que já atendeu 17 mil alunos nos últimos 23 anos.

Coordenador técnico da Seleção Brasileira de Vela, Torben Grael disse que falta oportunidade para ter mais atletas no Brasil praticando esportes náuticos e, em especial, a vela. “O esporte da vela, embora seja considerado um esporte de elite, não necessariamente você precisa ser o dono do barco. Você precisa ter o aprendizado, onde aprender. A França, por exemplo, tem muitas escolas públicas de vela”, disse.

Torben explicou que, no Brasil, as escolas de vela são dentro dos clubes, que têm estruturas excelentes para a vela. “É um dos motivos, eu diria, do bom desempenho do esporte da vela como um todo, porque nós temos uma ótima estrutura de clubes, mas ela é limitada, não consegue atender muita gente”, disse.

Veja aqui a entrevista completa.