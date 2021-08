Médica assume legado da família e começa a produzir cacau no ES

Brasília (16/08/2021) – A primeira live da campanha “Frutas e Hortaliças – Por que comer mais?”, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura no Brasil (FAO), será realizada nesta quarta (18), às 10 horas.

O debate online, com o tema “Frutas e hortaliças são alimentos seguros”, contará com a participação do presidente do Codex Alimentarius, Guilherme Costa, do secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, e do gerente geral de Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Carlos Alexandre.

O diretor técnico adjunto da CNA, Reginaldo Minaré, vai moderar a live, que será transmitida pelo canal do Youtube do Sistema CNA/Senar.

Veja o calendário das próximas lives temáticas:

02/09: A força das frutas e hortaliças na alimentação

16/09: Os caminhos do Hortifrúti

30/09: Qual a salada de amanhã?

14/10: De onde vem as frutas e hortaliças no Brasil?

Assista o seminário Frutas e Hortaliças – Por que comer mais?, que reuniu diversos especialistas para debater os hábitos de consumo desses alimentos no Brasil:

