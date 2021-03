Medidas de mobilidade urbana e limpeza de vias são solicitadas pelo vereador Eduardo Magalhães

A fim de evitar a contaminação e a propagação da Covid-19, os servidores e estagiários da Controladoria Geral do Município de Cuiabá (CGM), que fazem uso do transporte coletivo para exercer suas atividades presenciais, terão seus horários de trabalho alterados. A mudança visa evitar o uso do mesmo nos horários de pico, evitando extrema aglomeração, e o contágio do vírus, devendo complementar a carga horária, em home office, se for o caso.

A medida foi publicada por meio de Portaria publicada na Gazeta Municipal de 24 de março de 2021, respeitando as recomendações e diretrizes do decreto municipal n° 8.340 e do decreto estadual nº 836.

Segundo o documento municipal, os servidores da capital, com exceção de áreas essenciais, poderão cumprir sua jornada por revezamento de 03 a 21 de março, de acordo com a orientação de cada gestor de Secretaria. Servidores municipais do grupo de risco – como já previsto por meio do decreto 8.331/2021 de 26 de fevereiro, permanecem em home office até 31 de maio.

Conforme a portaria, visando garantir os padrões de biossegurança estabelecido no Decreto nº 8.147/2020, o atendimento ao público na Controladoria Geral do Município, e na Ouvidoria Geral do Município, serão realizados mediante agendamento prévio, realizados através dos seguintes canais de atendimento:

Na Controladoria Geral do Município – Pelos telefones: (65) 3622-4706 e (65) 3622- 1252.

Na ouvidoria Geral do Município – Pelo telefone: 0800-645-0156.

Pelo e-mail: ouvidoria.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br.