Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 33 milhões

Cólicas intestinais, desconfortos abdominais, inchaços, diarreias, dermatites e enxaquecas – sintomas comuns às pessoas que sofrem de alguma intolerância alimentar: ao glúten, ao ovo, à lactose. Isso quer dizer que o pãozinho francês e o café com leite, companhia de tantos brasileiros logo pela manhã, podem fazer muito mal a algumas pessoas.

O Caminhos da Reportagem desta semana vai mostrar como vivem as pessoas que descobriram alguma restrição alimentar. Histórias como a da pequena Lara, de apenas um ano e meio, que se sente mal depois de ingerir ovo. A mãe, Patricia Fernandes, conta que teve que aprender a fazer pão de queijo, iguaria tradicional na família, sem o ingrediente. A expectativa é que o organismo da menina, com o passar dos anos, se torne tolerante. “A gente tem que esperar. Enquanto isso, restringir a alimentação dela”, afirma Patrícia.

Já a professora de pilates Claudete Monteiro vai ter que conviver com sua restrição para sempre. Ela descobriu que tem doença celíaca que, segundo especialistas, ainda não tem cura, nem remédio. A solução? Tirar completamente o glúten da dieta. “E uma semana sem glúten já faz diferença, viu?”, garante Claudete, que sofria de enxaqueca, além dos sintomas gastrointestinais.

A gastropediatra Lenora Gandolfi explica que 1% da população mundial tem doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. “Quem tem mais risco é quem tem diabetes tipo 1, hipertireoidismo, outras doenças autoimunes”, exemplifica. Já a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, atinge 70% das pessoas ao redor do mundo.

Apesar do alto número, o que especialistas afirmam é que é possível viver bem e se alimentar de forma saudável e saborosa. “Hoje existem manejos nutricionais, preparos, desconstrução de receitas que acabam facilitando os preparos dos alimentos das pessoas que têm intolerâncias”, esclarece a nutricionista Glaucia Medeiros.

A equipe do Caminhos da Reportagem visitou uma padaria especializada em alimentos para intolerantes e também uma fábrica de laticínios que produz uma linha zero lactose. Também mostramos as dificuldades na hora de ir às compras e as diferenças entre as intolerâncias e as alergias.

O programa Caminhos da Reportagem: Intolerância Alimentar vai ar neste domingo (11), na TV Brasil.

A íntegra do Caminhos da Reportagem fica disponível no site do programa.