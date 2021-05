Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 80 milhões

O que não faltam nesta semana, entre os dias 23 e 29 de maio de 2021, são datas de celebrações e homenagens. No dia 24 de maio, a bebida que virou sinônimo de refeição matinal é homenageada: o café. Consumida por nove entre dez brasileiros com mais de 15 anos (de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café), a bebida já tema de reportagem especial do programa Caminhos da Reportagem em 2018. Na época, o programa fez uma viagem às fazendas da região do chamado Vale do Café.

No mesmo dia, é celebrado o Dia Nacional dos Ciganos. A data foi instituída em 2006 e foi relembrada em algumas reportagens da TV Brasil. Em 2013, o telejornal Repórter Brasil explicou qual é a origem dos ciganos:

No dia 25, é o Dia do Orgulho Nerd. Foi neste dia que o primeiro filme da saga Guerra nas Estrelas foi lançado, em 1977. A data é também chamada de Dia da Toalha – uma referência ao livro Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. A obra prega que a toalha “é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar”, por isso, virou símbolo das homenagens ao escritor após o seu falecimento, em 11 de maio de 2001. Em 2015, na esteira do lançamento de um novo filme da série, o Repórter Maranhão falou sobre a relevância cultural de Guerra nas Estrelas:

Datas que levam à conscientização da população também são lembradas nesta semana. O dia 28 é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. Já o dia 25 é o Dia Nacional da Adoção. No ano passado, o programa Revista Rio, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, alertou para a queda no número de adoções durante a pandemia. Neste ano, o Repórter Brasil também falou sobre o assunto:

Para não dizer que “só ficamos em datas comemorativas”, a semana também é marcada pelo nascimento de personalidades. No dia 24, Bob Dylan (autor de clássicos da música e vencedor do Nobel de Literatura em 2016) completa 80 anos. No ano passado, o Alma Blues dedicou um programa e ele:

No dia 26, outro dos maiores músicos de todos os tempos completaria 95 anos: Miles Davis. Também em 2020 o Jazz Livre! fez um programa sobre o repertório do artista:

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados:

23 a 29 de maio de 2021 23 Nascimento do atleta fluminense José Telles da Conceição (90 anos) – no atletismo, foi o primeiro brasileiro a conquistar medalha nos Jogos Olímpicos Morte do ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras paulista Abdias do Nascimento (dez anos) Dia Mundial da Tartaruga Início da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis – data móvel 24 Nascimento do cantor-compositor, escritor, ator, pintor e artista visual norte-americano Robert Allen Zimmerman, o Bob Dylan (80 anos) Nascimento do escritor, dramaturgo, roteirista e autor de telenovelas paulista Walther Negrão (80 anos) Dia Nacional dos Ciganos – data instituída em 2006 por meio de decreto em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da identidade cultural brasileira Dia Nacional do Café Fundação da Faculdade Livre de Direito de Alagoas, atual Faculdade de Direito de Alagoas (90 anos) 25 Dia do Orgulho Nerd – comemoração do lançamento do filme Guerra nas Estrelas Dia Nacional da Adoção – instituído pela Lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002 Dia de África – neste dia, em 1963, foi criada a Organização de Unidade Africana (OUA), na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano Leia mais: Presidente do Senado recebe primeira dose da vacina contra a covid-19 Início da Semana de Solidariedade com os Povos dos Territórios não Autônomos – criação da ONU 26 Nascimento do trompetista, compositor e bandleader de jazz estadunidense Miles Davis (95 anos) Dia Nacional de Combate ao Glaucoma – comemorado no Brasil, conforme Lei n° 10.456 de 13 de maio de 2002, para alertar sobre essa doença silenciosa 27 Dia Nacional da Mata Atlântica Dia Mundial do Desafio – celebrado na última quarta-feira do mês de maio. Originalmente, o Challenge Day foi criado no começo da década de 1980, no Canadá. É um workshop interativo com duração de um dia, uma ferramenta para incentivar a prática de exercícios e esportes. Em dezenas de países passou a ser mais um instrumento antibullying nas escolas, pela integração de professores e alunos que competem juntos. Com o passar dos anos, o espírito desse dia se consolidou e se espalhou por todo o mundo 28 Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher Dia Internacional do Brincar 29 Nascimento do compositor fluminense Rubens Soares (110 anos) Criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (85 anos) Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas Dia do Geógrafo Morte do pregador urbano paulista José Datrino, conhecido como Profeta Gentileza (25 anos) – o Profeta Gentileza realizava inscrições peculiares nas pilastras do Viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro, e andava pela Zona Central com uma túnica branca e longa barba. Ele se tornou personalidade da cidade

*com produção de Simone Magalhães