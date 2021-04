Membros da CGE participam de curso sobre autoavaliação da atividade de auditoria interna

A carreta MT Ciências será apresentada para os participantes da cidade de Braga, Norte de Portugal, durante o World Creativity Day (WCD), maior festival colaborativo de criatividade do mundo, que se inicia nesta quarta-feira (21) e segue até quinta-feira (22.04). A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (Seciteci), por meio do MT Ciências e do Parque Tecnológico, apoiará o evento, que neste ano será realizado de forma virtual.

O WCD é realizado em comemoração ao Dia Mundial da Criatividade, celebrado dia 21. Todas as atividades poderão ser acessadas gratuitamente por meio do canal oficial de cada cidade participante no aplicativo (Android e iOS), ou pela plataforma oficial AQUI.

O evento ocorre simultaneamente em várias cidades do mundo, e nesse ano, cada local escolheu seus inspiradores por categorias alinhadas às 10 habilidades do futuro definidas pelo Fórum Econômico Mundial e somadas a três categorias curadas pelo Comitê Organizador.

Segundo Marilene Passos, coordenadora de Popularização da Ciência da Seciteci, a equipe fechou parceria com a cidade de Braga, por meio de um intercâmbio criativo, portanto, quem se inscrever para essa cidade poderá conhecer a carreta, importante instrumento de popularização da ciência.

“Cerca de 128 cidades de diversos países do mundo estarão unidas para promover uma grande revolução criativa no mundo por meio do WCD, e o MT Ciências participa desta ação ao expandir fronteiras levando o Circuito Itinerante de Ciências de Mato Grosso para outro país. Será um passeio virtual, no qual teremos a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho desenvolvido na área de educação e divulgação científica”, explicou.

Esta é a 4ª edição do evento, que trará como assuntos principais a empregabilidade e a geração de renda, contribuindo para reduzir os danos e prejuízos causados pela pandemia.

De acordo com a líder local do WCD em Cuiabá, Caroline dos Anjos Vaez, agente de Inovação do Parque Tecnológico Mato Grosso, no palco cuiabano serão apresentados diversos debates sobre artes, comunicação, negócios inovadores, sustentabilidade e tecnologia.

“Entre os painéis disponíveis, teremos um sobre o gerenciamento do legado digital, ou seja, planejamento e configurações para o devido repasse de bens digitais para futuros herdeiros. Muitas pessoas possuem dificuldades para dar andamento aos projetos digitais, em caso da morte do proprietário e para isso há uma série de opções e sistemas, que serão apresentadas para ensinar os usuários a planejarem o futuro de seus bens”, explicou.

Para mais informações, basta acessar o site oficial do evento AQUI ou entrar em contato com a líder local pelo e-mail: vaez.carolis@gmail.com ou telefone (65) 9 8128- 4098.

Bolsas de estudo

Após encerrar o evento, os participantes inscritos que assistiram a pelo menos uma atividade no palco principal AQUI e uma do palco local AQUI, poderão ter acesso a bolsas de estudos que podem chegar a 100% de descontos, nos cursos livres oferecidos pelas escolas parceiras do Dia Mundial da Criatividade.

Entre elas: a Singularity University, Doméstika, a Descola, a ECHOS, a Saibalá, Perestroika e The School of Life, além da Freela School; Digital House; Escola de Criatividade; Cuidadoria; The Professional Creative; Design Thinkers Academy; Moporã Play; Trampos.co; Escola do Caos; Fábrica de Criatividade; SingularityU Brazil; Creative Education Foundation; EspaçoNave; FIAP; UnlockOmelete; VRS Academy; Creative Education; Faber-Castel; Sustentare – Escola de Negócios; YouPix; O Futuro das Coisas; Escola Nômade para Mentes Criativas; IED Edu e Curseria.

Serão até 111 mil bolsas, o equivalente a R$ 14 milhões doados em bolsas de estudo, mostrando que as escolas apoiam a causa e a comunidade do World Creativity Day. Basta utilizar o código de participação nas atividades dos dias 21 e 22 para acessar a plataforma Creative Card.

A World Creativity Organization é responsável pelo World Creativity Day, e acredita que empregabilidade e geração de renda serão a causa mais importante do ano. Por isso, aliou-se ao programa do Fórum Econômico Mundial e irá fazer sua revolução criativa pela educação para as novas habilidades.

