Meninas do Siminina ganham dia de lazer no Sesi Park em comemoração ao Dia das Crianças

Para aproveitar ainda mais o feriado deste sábado (12), a Secretaria de Inovação e Comunicação informa a todos os servidores, cuiabanos e turistas que virão aproveitar na Capital ou ficarão por aqui, os principais eventos e atrações culturais deste final de semana (11, 12 e 13).

Claro que a prioridade é informar os pequenos sobre tudo que vai acontecer referente a eles e a diversão já começa logo na sexta-feira (11), para quem gosta de palhaço o circo Kroner está instalado no estacionamento do Shopping Pantanal, o público acompanhará um espetáculo jovem e dinâmico, com palhaços engraçadíssimos, o Arqueiro de Las Vegas, um incrível globo da morte que se divide ao meio, e pela primeira vez em um circo, o show de Freestyle das motos voadoras com os pilotos do X Games saltando a 18 metros de distância. O shopping também vai oferecer para as crianças na sexta-feira (11) e no sábado (12) no Espaço Sustentável – piso 2, a Oficina Mãos à Horta, com a engenheira agrônoma, Sulaine Barbosa. A criançada baterá um papo com a profissional para saber mais sobre as hortaliças, de onde vêm os alimentos, o tempo de cultivo. Aprenderão sobre o conceito de hortaliças e do que elas precisam para crescer. Os pequenos que curtem uma diversão com massinha, o evento Play-Doh é a opção certa. Elas poderão brincar de dentista com uma versão gigante do Dr. Fill e com as massinhas do playset Kichen Creations. A molecada terá ainda mesas temáticas com atividades para aprender a moldar as massinhas.

O teatro também terá espetáculos voltados para as crianças, no domingo será apresentada a peça musical “Brincar é Urgente”, Na peça, são apresentadas diversas cantigas e brincadeiras infantis antigas, misturas de clássicos do rock com clássicos infantis, e composições autorais da banda de Bruno estão no repertório. O clássico infantil ‘Chapeuzinho Vermelho’ será apresentado com nova roupagem, produção do musical é do grupo Teatro Imagem, que reconta a história de chapeuzinho com traços de originalidade, como músicas exclusivas, criadas especialmente para o espetáculo pelo musicista Cristopher Chaves. Além de exposição, shows, espetáculo de ballet. Tudo que rola em Cuiabá você confere aqui:

Programação

Dia das Crianças

Circo Kroner

As apresentações ocorrem de terça a sexta às 20h30 e sábado, domingo e feriados às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam na área popular R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), no setor plus R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) e na área vip R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia).

Oficina Mãos à Horta

As crianças vão aprender a importância dos alimentos para a vida e a saúde, além de cuidados com o meio ambiente. Elas ainda colocarão às mãos na horta e farão a mistura da terra e substrats, o enchimento de copos, semeio, transplantio, estaquia e regarão as sementes. Ao final cada participante levará para casa, três copos com uma semente, uma muda de alface e uma muda por estaquia.

No total serão oito turmas, quatro por dia, nos horários das 14h, 15h, 16h e às 17h. Podem participar crianças de 3 a 10 anos. A entrada é gratuita e as inscrições serão realizadas pelo aplicativo do shopping, a partir do dia 07 de outubro. As vagas são limitadas.

Play-Doh

Para completar a diversão eles poderão brincar em uma gangorra e fábrica de macarrão gigante.

O evento, que é gratuito, é voltado para crianças de 3 a 12 anos e funcionará de segunda a sexta das 14h às 22h, sábados das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 21h. Para participar é necessário baixar o aplicativo do Pantanal Shopping e apresentá-lo no balcão de entrada.

Museu do Video Game

Além das ilhas de antigos, o museu também tem espaço para as novas gerações de consoles. Os visitantes poderão conhecer e jogar lançamentos da PlayStation em totens multimídia com PlayStation 4 já conhecidos nos grandes eventos de games no Brasil e no exterior. Além disso, é possível também pilotar supermáquinas em cockpits para PS4 que trazem gráficos como se estivesse em uma pista real. No sábado a noite terá o concurso de Cosplay. O local escolhido foi o shopping Goiabeiras

CIDADECOLORIR – TURMA DA MÔNICA- Shopping Estação

Na CidadeColorir Turma da Mônica, todos os participantes recebem um kit exclusivo para pintura, que contém um avental, pincéis e copinhos onde podem ser feitas as misturas de seis cores bases de tinta guache. Um time de arte-educadores e instrutores acompanha os grupos durante toda a atividade, o que permite que os adultos possam frequentar o centro de compras com tranquilidade e segurança, enquanto os pequenos se divertem. Completo, seguro e interativo, o espaço retrata, por meio da tematização, o bairro mais famoso das histórias em quadrinhos criadas por Mauricio de Sousa.

Horário de Funcionamento: segunda a sábado: das 12h às 21h30/ domingos e feriados: das 12h às 19h30. *serão aceitas crianças de 1 a 12 anos, sendo que crianças com 5 anos ou mais podem ficar na atração desacompanhadas do responsável. Valor: R$20,00 para 20 minutos, após este tempo é cobrado R$ 1,00 a cada minuto de permanência.

Atividades

No mês das crianças, o shopping preparou uma programação especial. Em parceria com a Clube das Arteiras teremos o ESPAÇO BOULEVARD um ambiente lúdico e interativo com diversas oficinas onde as crianças poderão se sentir verdadeiros artistas. As inscrições para as oficinas do dia começam às 13h e toda a programação é gratuita.

12/10 – Escultura em argila

13/10 – Pintura em tela

Teatro e Ballet

1. O Que: Espetáculo musical ‘Brincar é Urgente’ – O Show é um grande passeio pelo esse universo infantil, mostrando que para sermos felizes é muito simples, basta ao chegar em casa, acione o modo off no celular, olhe nos olhos, ouça, abrace apertado, valorize o tempo em casa e ame a família. Essa é a nossa receita de felicidade, usando ingredientes que valorizam a coragem, amizade, carinho, gentileza, o amor entre filhos e pais, o respeito e os ensinamentos que podem levar de seu lar para vida toda.

Quando: Domingo (13)

Onde: Teatro Zulmira Canavarros, 19 horas

2. O Que: Musical Chapeuzinho Vermelho- Para a diretora geral, Jaqueline Roque, recontar essa história reaproxima a nova geração de crianças do universo lúdico. “Tivemos a preocupação de trabalhar com elementos lúdicos que enriquecem a cena e prendem a atenção de crianças de todas as idades, principalmente dessa nova geração acostumada com o celular”, explica.

Quando: Sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13)

Onde: Cine Teatro Cuiabá, 15h, 19h e 20h30

3. O Que: espetáculo “Thiago Soares e Amigos”- Primeiro bailarino convidado do Royal Ballet de Londres, Thiago Soares fez a seleção do seu elenco de bailarinos em Cuiabá no início da semana. Todos os alunos que participaram tiveram a livre escolha para selecionar o próprio repertório nas modalidades de balé clássico, dança contemporânea, jazz, sapateado, danças populares ou danças urbanas.

Quando: Sexta-feira (11)

Onde: Teatro UFMT, 20 horas

Show e Exposição

1. O Que: Especial dia das crianças Sandy e Junior- Pela quinta vez, um especial em homenagem aos irmãos, em alusão à semana da criança. A primeira edição do especial aconteceu em outubro de 2017 e, na época, foi recorde de público da casa em atrações regionais. Desta vez, quem traz as canções que marcaram época para as crianças dos anos 90 são os músicos Henrique Maluf e Queila Ribeiro.

Quando: Sexta-feira (11)

Onde: Malcon Pub

2. O Que: Show Almir Sater- Acompanhado por sua viola de dez cordas, mais conhecida como viola caipira, o cantor interpretará clássicos de sua carreira num show que tem com pano de fundo o Outubro Rosa, mês em que todo o país intensifica ações de orientação em busca da prevenção do câncer de mama. Parte da renda será doada à Associação MTmamma Amigos do Peito, entidade sem fins lucrativos que em 2019 completa 10 anos de trabalho voluntário na prevenção do câncer de mama e de contribuição para a melhoria da qualidade de vida de pessoas acometidas por esta enfermidade.

Quando: Sexta-feira (11)

Onde: Centro de Eventos do Pantanal

3. O Que: Show Simone e Simaria- As coleguinhas Simone e Simaria conhecidas em todo Brasil, se apresentarão na capital e prometem amanhecer com os fãs. Iniciando a carreira musical, as irmãs foram cantoras da banda Forró do Muído, e por conta disso moraram por oito anos em Fortaleza. Atualmente estão residindo em Goiânia para facilitar a logística dos shows, pois a maioria das apresentações da dupla está concentrada nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

Quando: Sexta-feira (11)

Onde: Musiva

Exposição e Circuito de Patins

1. O Que: 6ª edição do ‘Rota em Movimento’ – Desta vez, participam deste ‘museu a céu aberto’ obras de Anna Flavia Art, Pedro Henrique Ferreira Alves, Judite Botega, Leandro Kelven, Bruna Da Silva Ferreira, Lagarto, Jhon Abyss, Jean Siqueira (SIQ), André Gorayeb (GORA) e Nágila Martins (Naah Cotrim). No dia da abertura os visitantes poderão ver ao vivo os artistas produzindo quadros, conhecer as técnicas usadas e ver o passo a passo de como é construída uma obra de arte. No palco estarão os músicos Pedro Oleada, Caio Mattoso e Bicha Sound System. Também haverá feira gastronômica.

Quando: Sexta-feira (11)

Onde: Praça Santos Dumont, 19h30

2. O Que: Festival das Flores- Evento já tradicional na capital do Estado, o festival traz diretamente da cidade de Holambra (SP), a capital das flores do Brasil, dezenas de espécies diferentes de flores, com preços mais acessíveis, num verdadeiro show de cores, formas e fragrâncias para embelezar e harmonizar ambientes e corações.

Quando: Sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13)

Onde: Praça Ipiranga, das 9 às 20 horas

3. O Que: Circuito Mato-Grossense de Patins- Podem participar pessoas nas categorias iniciante e amador, feminino e masculino, além do ‘bestline’, em que cada atleteta terá três chances para fazer as melhores manobras nos obstáculos. As inscrições custam R$ 5 e as competições serão primeiro classificatórias, seguidas das semifinais e das finais. Haverá premiação para cada um dos três primeiros colocados em cada categoria, com medalhas e troféus. No dia do evento haverá, ainda, competição de basquete 3×3, copa de futsal, campeonato de skate, e apresentações culturais de artistas locais.

Quando: Domingo (13)

Onde: Ginásio Esportivo Quilombo