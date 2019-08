Menor de 15 anos é apreendido por tentativa de homicídio contra idoso

Assessoria | PJC-MT

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em ato infracional após tentativa de homicídio contra um idoso de 76 anos. O fato ocorreu no município de Paranatinga (373 km ao Sul), na segunda-feira (26). A vítima foi encontrada em um quarto de motel com ferimentos na cabeça.

A detenção do menor foi realizada em ação conjunta das Polícias Civil e Militar, após à vitima ser encontrada inconsciente e ensangüentada, dentro do quarto de um motel na saída da cidade em direção a Primavera do Leste.

A vítima apresentava vários ferimentos na cabeça e pescoço proveniente de algum objeto cortante. Levada pelo Samu ao hospital municipal foi constatado trauma craniano facial e cortes na cabeça. Diante da gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para Primavera do Leste.

Durante o atendimento de local de crime, os policiais encontrados garrafas de vidro quebradas e sangue no chão. No celular da vítima havia mensagens compartilhadas com o menor (V.F.A), de 15 anos, que foi localizado e mantido apreendido em ato infracional de tentativa de homicídio. O infrator será apresentado ao Ministério Público, na tarde de terça-feira (27).

O adolescente, quando localizado, apresentava várias escoriações pelo corpo e também marcas de sangue na roupa. Ele contou ao delegado Pablo Borges que foi com idoso até o motel, local onde houve um desentendimento entre eles.

A informação, ainda a ser confirmada, é que o idoso estava aliciando menores para práticas sexuais. O idoso poderá também responder criminalmente pela prática de aliciamento de menor para fins sexuais.