“Menstruação sem tabu”: Após pedido de vista, PL segue tramitando na Câmara

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer vai homenagear a jornalista Alessandra Barbosa durante evento no Beco do Candeeiro nesta sexta-feira (02), a partir das 19h. A programação do Beco do Orgulho, é alusiva ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Alessandra era conhecida pelo posicionamento combativo em defesa das minorias e da valorização da cultura. A jornalista e ex-assessora de imprensa da Secretaria de Comunicação, da Prefeitura de Cuiabá, faleceu no último dia 11 de junho, vítima de insuficiência cardíaca.

“Alessandra teve uma contribuição significativa para a gestão Emanuel Pinheiro, mas mais do que isso, lutava pela valorização e reconhecimento da cultura, por representatividade e em defesa do respeito ao próximo, de políticas públicas mais inclusivas. Por isso, nada mais justo do que homenagear sua trajetória em um evento tão alegre e importante, como o “Beco do Orgulho”. Que ela esteja sempre presente”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob.

Bastante conhecida no segmento cultural em Cuiabá, Alessandra atuou como assessora de imprensa na Secretaria Municipal de Cultura de 2017 a 2018. Ela foi chefe de Gabinete do secretário Francisco Vuolo, ainda quando o gestor estava à frente da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, de dezembro de 2018 a março de 2021. A jornalista fez parte do Conselho Municipal de Cultura de Cuiabá, deixando sua contribuição no acompanhamento da implementação de políticas culturais no Município, como edital FUNDO 2019 e também da Lei Federal Aldir Blanc em Cuiabá.

A programação desta sexta-feira (02), no Beco do Candeeiro será alusiva ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, com apresentações do Bloco Carnavalesco Divas Cuiabanas, Bloco Imprensando Bebum, Seven Mônica, Alice Brasil, Sophie Jehf Rosa, Sarah Mitch, Larissa Padilha e Dj Charles Pitter. Além de exibição de curta metragem do Coletivo MT Queer no Cine Beco e também exposição fotográfica de Mary Juruna.

Toda a programação no Beco do Candeeiro é realizada com entrada franca e limitada a 70 pessoas, respeitando as medidas de biossegurança em decorrência da pandemia da COVID-19, como distanciamento mínimo de 1,5 metros, uso obrigatório de máscara, medição de temperatura e disponibilização de álcool 70%.