Mercado financeiro volta a diminuir previsão de crescimento em 2022

Crédito: Campo Novo do Parecis

Promover desenvolvimento e gerar vagas de emprego é desafio nos Municípios brasileiros, principalmente nas localidades com menos de cinco mil habitantes. O último levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre vagas de trabalho com carteira assinada de 2021 aponta que o crescimento de quase 3 milhões de novos postos entre janeiro e novembro.

De acordo com os dados, com base no novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência, em novembro, foram criados 1.739.444 empregos nos 5.568 Municípios. No mesmo período, ocorreram 1.423.708 desligamentos, ou seja, o crescimento foi de 315,7 milhões a mais em todo o Brasil. De janeiro a novembro, foram abertas 18,8 milhões de vagas e fechadas 15,8 milhões. O ano fecha com +2.926.148 ocupações.

Só em novembro, 3,2 mil Municípios apresentaram criação líquida de empregos com carteira assinada, isso é 0,8% maior do que foi registrado em outubro e 7,3% superior ao mesmo mês de 2020. Municípios com mais de 300 mil habitantes foram responsáveis por 1,0% desse crescimento mensal, cidades entre 20 mil e 50 mil habitantes criaram, respectivamente, 8,2% e 7,0% do total. O menor crescimento mensal foi nos Municípios com menos de 5 mil habitantes (-0,04%).

“A criação de novas vagas de emprego pode indicar o aquecimento e dinamização da atividade econômica nos Municípios”, aponta o levantamento da CNM. Segundo os economistas da entidade, os números mostram o desafio dos pequenos Municípios para gerar emprego e renda, mas também apontam que a economia local, segunda área mais afetada pela pandemia da Covid-19, começa a se recuperar.

Veja levantamento completo AQUI