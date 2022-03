Mês da Mulher: começam as visitas técnicas aos órfãos do feminicídio

A Comissão de Residência Médica da Empresa Cuiabana de Saúde Pública – COREME-ECSP realizou na sexta-feira (4), no auditório do Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho” – HMC, a abertura do ano letivo do Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia, do ano de 2022.

A cerimônia de abertura contou com a participação do coordenador da COREME-ECSP Dr. Alberto Bicudo, supervisores do Programa de Residência Médica Dr. Renam Bumlai e Dr. Alfredo Escalante, diretor técnico do HMC Dr. Carlos Maranhão, preceptores e médicos residentes.

Na ocasião, Dr. Alberto Bicudo, deu boas-vindas aos novos residentes e fez uma apresentação sobre o funcionamento e legislação da COREME-ECSP. “Nosso Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia conquistou credibilidade e é muito disputado. O programa é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/SESU/MEC), e tem duração de três anos. Iniciamos no ano de 2020, e já realizamos o terceiro processo seletivo. Ao todo já ofertamos seis vagas para Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia”, informa.

Segundo o supervisor do Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia, Dr. Renam Bumlai, os novos residentes irão atuar no Hospital Municipal de Cuiabá e Hospital Municipal São Benedito. Na oportunidade, ele apresentou regras gerais, estrutura curricular, metodologia e as fases e etapas do Programa. “Nosso objetivo é capacitar esses profissionais para atuarem de maneira qualificada e humanizada, para melhor prestação de serviço aos pacientes”, diz.

O médico residente, Caio Alcantara, 26 anos, faz parte da 3ª turma de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia, do ano de 2022. Ele obteve a maior nota, e conquistou o primeiro lugar no processo seletivo do ano de 2022 realizado pela COREME-ECSP. Ele conta que passou para Residência Médica em cinco instituições diferentes nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal, mas optou em realizar a especialização médica no Programa de Residência da COREME-ECSP. “Fiquei surpreso com a ótima estrutura do HMC e com a qualidade do coordenador, supervisores e preceptores, fatores que pesaram na minha decisão de escolher o Programa de Residência da COREME-ECSP”, ressalta.

Segundo Dr. Caio, a expectativa é grande para o início do ano letivo. “Tenho a convicção que vou aprender bastante com os preceptores, demais residentes e toda a equipe. E que terei o acompanhamento necessário para finalizar com aptidão toda a demanda apresentada na área da ortopedia e traumatologia”, diz.

O diretor técnico do HMC, Dr. Carlos Maranhão, desejou a todos bom início do ano letivo. “O Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia da COREME-ECSP está de parabéns e a qualidade dos médicos residentes é excelente. Que todos tenham um ótimo aproveitamento”, deseja.

O diretor geral, Paulo Rós, destaca que a especialização em ortopedia e traumatologia é uma área bem objetiva, pragmática, resolutiva e ampla, com alta demanda na parte clínica e cirúrgica e a estrutura hospitalar, da gestão Emanuel Pinheiro, é padrão excelência. “Tenho certeza que os nossos residentes terão muito aprendizado no decorrer do ano letivo”, pontua.

Na programação de abertura do ano letivo os novos residentes participaram de um momento de integração com a equipe da COREME-ECSP, conheceram o programa, os demais residentes e a estrutura hospitalar.