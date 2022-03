Mês da Mulher: Projeto piloto “Mãos Amigas” entrega certificados no curso de cartonagem

Atendendo a um amplo cronograma para potencializar o empreendedorismo da mulher cuiabana no mês de homenagens a elas, a Secretaria Municipal da Mulher, realizou curso de cartonagem e atendeu a moradoras do bairro Jardim Passaredo. A iniciativa integra ainda o projeto “Mulhes que mudam Cuiabá” que foi inserido no “Mulheres em Ação”. No total, onze mulheres participaram da atividade e já receberam os certificados. Neste mês de março, a pasta elaborou um mês repleto de palestras e atividades pelo 8 de Março.

De acordo com a secretaria da pasta, Luciana Zamproni, a iniciativa conta com a parceria das Secretarias de Assistência Social, Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência e de Educação.

“Quando trabalhamos de mãos dadas, em parceria, os projetos avançam. Essa ação é só o início e já desenhamos outras medidas conjuntamente”, declarou.

A professora e artesã, Márcia Corso, pontua que a iniciativa surgiu da Secretaria da Mulher e, por entender, a necessidade de fomento à exploração do potencial econômico, se disponibilizou a ensinar o processo de cartonagem voluntariamente. “A partir do momento que você tem o conhecimento ele tem de ser compartilhado”, declarou.

Segundo a secretaria-adjunta da Educação, Débora Villar, são projetos como estes que mudam a vida de mulheres, que auxiliam na criação de oportunidades.

“Temos que agradecer ao nosso prefeito Emanuel Pinheiro e de nossa primeira-dama, Márcia Pinheiro, pela sensibilidade e por criar uma Secretaria que acolhe, que lembra, que valoriza a mulher, fico emocionada em fazer parte desta gestão e fazer parte deste projeto piloto”, ressalta.

Clausi Barbosa, secretária-adjunta de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, destaca o quanto é importante para essas mulheres receberem certificados e se qualificarem para que consigam sua independência financeira.

“Estamos tendo oportunidade de mostrar para toda sociedade que juntas podemos mais e ir ao encontro ao que o nosso prefeito tem nos pedido que é olhar com cuidado para as mulheres de todos os bairros de Cuiabá” afirma.

Elaine Mendes, moradora do bairro Jardim Passaredo, agradeceu pelo curso de cartonagem e ponderou que sem essa iniciativa do projeto “Mão Amigas”, não teria condições financeiras de pagar por uma qualificação. “Quero agradecer a todos os envolvidos pela oportunidade, a professora pela paciência e dizer que já estou esperando o próximo curso”, diz.