Mês das crianças da AL Social promoveu nove ações diretas e distribuiu mais de mil brinquedos

Cinema na aldeia Turipuku, gleba Iriri, Terra Indígena Terena, em Matupá Foto: Karen Malagoli

Criançada ganhou presentes Foto: Karen Malagoli

Última atividade do Mês das Crianças foi o Dia da Pizza Foto: Karen Malagoli

Nove celebrações diretas e repasse de 1040 brinquedos e outras centenas de kits de guloseimas a 17 instituições filantrópicas: o mês das crianças da Assembleia Social (braço social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso) foi cheio. Para alegrar os pequeninos, houve festinhas com pula-pula, doces, brincadeiras, pipoquinha, cachorro-quente, picolé, refrigerante, filmes, muita disposição e alegria.

As duas últimas iniciativas fecharam com chave de ouro o Mês das Crianças: uma ação Dia das Crianças na aldeia indígena Turipuku, gleba Iriri, Terra Indígena Terena, em Matupá; e o Dia da Pizza, para as crianças da comunidade Monte Sinai, periferia de Cuiabá.

Chegar à aldeia indígena foi uma aventura! De Cuiabá a Matupá são quase 700 km, mas o maior desafio foi o acesso à aldeia Turipuku – trechos de lama, carro atolado, queda de ponte. Inclusive, isso fez que menos indígenas participassem da celebração às crianças, já que outras aldeias não conseguiram acessar.

Na localidade, foi exibido o filme “Mopo-i: o menino Manoki”, de Sergio Lobato, distribuído brinquedos e oferecido um lanche para os curumins. O convite para que a Assembleia Social promovesse o evento na aldeia, no dia 25 de outubro, foi de Messias Rondon, irmão do cacique Mateus Rondon.

A última atividade alusiva ao Mês das Crianças foi a 3ª edição do Dia da Pizza, no dia 27. A atividade mensal é desenvolvida em parceria com a Caravana do Gugu e com a Caza da Pizza, mas, desta vez, teve gostinho de Dia das Crianças.

A Assembleia Social buscou e levou as 21 crianças da comunidade Monte Sinai (com ônibus da ALMT) para a Caza da Pizza, que oferece gratuitamente a pizza, sorvete e refrigerante. À iniciativa Caravana do Gugu cabe a articulação nos bairros periféricos de Cuiabá contemplados.

Além das duas celebrações citadas, o mês de outubro contou com outras sete iniciativas: para as crianças do bairro Altos da Serra I (Cuiabá); Comunidade de Pescadores Avenida (Santo Antônio do Leverger); comunidade Cangas (Poconé); bairro Nova Vitória (Cuiabá); comunidade Silvanópolis (Cuiabá); no distrito de Mata Cavalo (Nossa Senhora do Livramento); e no Jardim Aroeira (Cuiabá).

Houve apoio também, com brinquedos, para as seguintes instituições filntrópicas: Ong 24 Horas (50), Associação das Mulheres Solidárias (50), Instituto Semente do Bem (50), Ong Autoestima (100), Projeto Amigos do Bem, em Barão de Melgaço (30), Associação Beneficente Comunitária Shalon (200), Projeto Faça uma Família Feliz (bairros Tancredo Neves e Buriti – 100), Polícia Militar de Paranatinga (50), Associação de Moradores do Bairro 1º de Março (30), Escola Municipal Antônio Joaquim de Arruda (50), Igreja Apostólica Revelação Profética (20), Casa da Bênção Cuiabá (50), Associação de Produtores Rurais de Rosário Oeste (50), Associação de Moradores do Bairro Novo Tempo (50) e o bairro Centro América (50), 7ª edição do Dia Feliz, no bairro Capão Grande, em Várzea Grande (30), Comunidade do Pindaival, no distrito do Arruda em Rosário Oeste (20).

Muitas delas também receberam kits de doces e outras receberam apenas as guloseimas, a exemplo do Lar da Criança Cuiabana (60 saquinhos de doces).

“O Mês das Crianças é planejado com muito carinho e muita antecedência. Meses antes, nossa equipe busca apoiadores para a aquisição de brinquedos e dos doces. E, a cada ano, estamos ampliando mais e mais nosso alcance. Nós sabemos que, muitas vezes, esse brinquedo, esse pacotinho de guloseima, essa festinha é a única comemoração que elas terão no Dia das Crianças. E é por isso que buscamos formas de acolhê-las, de levar um pouco de alegria”, contextualizou a diretora da Assembleia Social, Daniella Paula Oliveira.

“Só temos a agradecer cada doador! Sua generosidade que permitiu chegarmos a tantos lugares. E parabenizar nossa equipe, que coloca, mais que profissionalismo, amor em tudo que faz”, complementa.