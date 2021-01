Mesa diretora promove reunião de transição da Câmara Municipal de Cuiabá

Nesta segunda-feira (4), o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho (MBD), realizou a primeira reunião com a equipe de transição. A finalidade é passar para nova mesa diretora e os vereadores a formatação legislativa e administrativa do parlamento municipal.

“Neste primeiro momento temos que entender detalhadamente o andamento de cada setor, o andamento interno e burocrático. Para isso estamos contando com servidores efetivos e uma equipe de apoio”, explica o presidente.

A servidora Fabiana Orlandi participou da reunião e explicou sobre importância deste reconhecimento, por parte da mesa diretora, neste primeiro momento.

“Este momento é uma fase de transição entre as gestões, para isso está se formando uma comissão de transição, que é prevista legalmente na mudança de mandato, para aqueles que estão deixando os cargos da gestão anterior, possam dar pé da situação, para os novos que estão entrando. Desta forma a nova mesa diretora toma conhecimento de tudo que se passa e tudo que se passou para dar início às suas atividades, da melhor forma possível”, afirma Fabiana.

A próxima reunião está programada para quinta-feira e o presidente confirmou que as ações legislativas da Câmara terão inicio em fevereiro, mas os trabalhos já estão sendo desenvolvidos desde o primeiro dia do ano, quando ocorreu a efetivação da nova mesa diretora.