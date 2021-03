Mesmo em meio à pandemia, índice da avaliação de desempenho dos servidores do TCE-MT é superior a 90%

Clique para ampliar

Em 2020, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a avaliação de desempenho com foco em competência dos servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) atingiu um índice de 90,6%. Realizada anualmente pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas da Corte de Contas, a avaliação busca definir e mensurar a contribuição de cada servidor e subsidiar ações de capacitação e desenvolvimento funcional.

Coordenadora do Núcleo de Normas e Desempenho Funcional da secretaria, Sâmara Mascarenhas comemorou o fato de o desempenho dos servidores ter sido mantido em relação à 2019, mesmo num ano atípico como foi 2020, e parabenizou os servidores.

A avaliação é dividida em cinco etapas, que consistem em sensibilizar os servidores, mapear e mensurar as competências de cada função, na avaliação de desempenho com foco em competências, no feedback por meio de relatórios e no acompanhamento da evolução.

O objetivo é promover o desenvolvimento humano e institucional, fomentar a prática de Gestão de Pessoas por parte das lideranças, propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho e identificar e avaliar o desempenho individual de cada servidor, para ter clareza do que se espera de sua atuação profissional e um diagnóstico das dificuldades.

Com isso, a Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas da Corte de Contas passa a ter embasamento para subsidiar programas de capacitação e aperfeiçoamento, com o intuito de garantir a melhor entrega dos serviços prestados, aprimorando quesitos como qualidade e tempo.

Conforme, Sâmara Mascarenhas o próximo passo da avaliação é a realização do Feedback, que serve para atender dois objetivos: o de estimular as competências adequadas e o de corrigir as competências inadequadas. Ela também alertou os lideres dos setores para o prazo para entrega da devolutiva do feedback, que se encerra em 12 de março.

