Metrô paulista abriga contra o frio 50 pessoas em situação de rua

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ) apresenta hoje (29), a partir das 19h, a live (transmissão ao vivo pela internet) “Pierrot Lunaire: os bastidores do processo criativo”. A transmissão faz parte das comemorações dos 112 anos da instituição, completados no último dia 14.

Durante o evento, será explicada como foi feita a gravação da música Pierrot Lunaire, do compositor austríaco Arnold Schönberg, no último dia 23, cuja apresentação está prevista para o próximo dia 6 de agosto, às 18h.

Participarão da transmissão a maestrina assistente do TMRJ, Priscila Bomfim; a diretora cênica, Julianna Santos; a flautista da Orquestra Sinfônica do teatro, Sofia Ceccato; e o coordenador de palco, Manoel Puoci. A classificação é livre.

Serão abordados a concepção cênica, a criação de cenário a partir das experiências do músico e do maestro. Na ocasião, o público conhecerá o grupo instrumental denominado Ensemble Pierrot, composto por cinco solistas, todos integrantes da Orquestra Sinfônica do TMRJ: Sofia Ceccato (flauta e piccolo), Marcos Passos (clarinete e clarone), Marcio Sanchez (violino e viola), Pablo Uzeda (violoncelo) e a pianista convidada Katia Balloussier. A regência é da maestrina Priscila Bomfim.

A transmissão ao vivo pode ser acompanhada no canal do YouTube do teatro e no Instagram.

Série especial

Durante todo o mês de junho, o Theatro transmitiu lives às quintas-feiras, em comemoração aos 112 anos. Entre as personalidades que participaram da festa estão a soprano Ludmila Bauerfeldt; a mezzo-soprano Luísa Francesconi; a primeira bailarina do Theatro, Nora Esteves, e a ex-diretora do balé do TMRJ, Dalal Achcar.