Michelle Bolsonaro destaca ação da primeira-dama de MT em entrega de cobertores a moradores de rua de Cuiabá

A entrega dos cobertores do Programa Aconchego pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi destaque nas redes sociais da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro. Nesta semana, que a capital do Estado sofreu as noites mais frias do ano, Virginia fez questão de entregar 300 cobertores a moradores de rua de Cuiabá.

“Tem Aconchego em Mato Grosso”, destacou Michelle Bolsonaro.

“É muito gratificante ter o reconhecimento da primeira-dama do país. Fazemos esse trabalho com muito amor, ainda mais nestes últimos dias, que um frio intenso tomou conta da nossa Cuiabá. E faço questão de realizar muitas dessas entregas pessoalmente, para levar amor, atenção e um aconchego às pessoas que mais precisam”, pontuou Virginia.

O Programa Aconchego é coordenado pela primeira-dama e executado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Somente este ano, 300 mil cobertores serão entregues nos 141 municípios do Estado.

Reconhecimento

As ações de Virginia Mendes já foram destaque nas redes sociais de Michelle Bolsonaro. Em janeiro deste ano, a primeira-dama do país externou seu agradecimento à Virginia pela atuação nas ações de inclusão social das pessoas com deficiência auditiva.

Em novembro de 2020, Virginia Mendes foi homenageada por Michelle Bolsonaro, que é presidente do Conselho do Pátria Voluntária, com o troféu Amigos do Pátria Voluntária.

Já em 8 de setembro do ano passado, Michelle Bolsonaro esteve em Cuiabá e conheceu de perto o trabalho realizado pela primeira-dama de Mato Grosso. Ela participou da inauguração do Plantão 24h da Delegacia da Mulher, acompanhada da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Na época, a primeira-dama do Brasil destacou o cuidado e carinho na atenção e proteção às vítimas de violência doméstica com a estrutura física e de profissionais, que foi montada e idealizada por Virginia Mendes.