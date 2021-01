Michelly deve apresentar cerca de 200 indicações já na primeira sessão legislativa, em fevereiro

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guarana Filho (MDB) e outros vereadores participaram do lançamento da campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar” de vacinação contra a covid-19. O ato foi realizado no Centro Evento do Pantanal, na manhã desta quarta-feira (20), onde sete profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia foram vacinados.

Segundo o presidente, diante de quase um ano de pandemia o acesso à vacina é um grande avanço e defendeu que a Capital tenha mais doses de vacina. “Eu tenho certeza que o prefeito vai ‘lutar’ para que tenhamos mais doses dessa vacina e breve acredito que teremos no particular para quem assim desejar. Vamos discutir como podemos fazer para ampliar esse número de vacinas e automaticamente de vacinados”, declarou Juca. O vice-presidente da Câmara de Cuiabá, Luiz Fernando (Republicanos), avaliou que a chegada da vacina é uma grande alegria para a população cuiabana que espera ansiosamente pela imunização. Ele, que também é médico, enfatizou que, como legislador e presidente da Comissão contra covid-19, fiscalizará a execução da aplicação da vacina. Leia mais: Primeiros sete profissionais da saúde cuiabanos são vacinados contra a Covid-19 “Como único médico e vereador eleito por Cuiabá, já exercendo o mandato, eu vejo que a vinda da vacina é de uma importância nessa atual conjuntura que passamos. Como parte da Mesa Diretora, presidente da Comissão da Covid-19, estamos muito felizes com o início da vacinação. E nós, como Casa de Leis, estaremos com certeza apoiando, fiscalizando, vendo realmente a prioridade das pessoas como está no protocolo em relação aos grupos prioritários”, afirmou o parlamentar. Durante o evento, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB) pediu apoio da Câmara de Cuiabá, especialmente nos assuntos relacionados à pandemia. Emanuel afirmou que encaminhará um projeto de lei que prevê medidas mais rigorosas em relação aos eventos privados.



Também participou do evento o líder do governo na Câmara, Marcrean Santos (Progressistas) e o Secretário da Mesa Diretora da Câmara , Vereador Paulo Henrique.

